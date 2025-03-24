Украина потерпела четвертое разгромное поражение в Лиге наций

Подопечные Реброва провели 24-й матч в рамках ЛНУ и проиграли в девятый раз. В четырех случаях это были поражения с разницей минимум в 3 мяча.

Крупнейшие поражения Украины в Лиге наций

2020/21 Испания 4:0 Украина;

2018/19 Словакия 4:1 Украина;

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2022/23 Шотландия 3:0 Украина;

2024/25 Бельгия 3:0 Украина.

Еще в одном поединке был зафиксирован счет 0:3, но это было техническое поражение от Швейцарии в кампании 2020/21. Также сборная одержала в турнире 11 побед и 4 раза расписывала ничью.