Национальная сборная Украины
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Украина потерпела четвертое разгромное поражение в Лиге наций
Один раз в сезон сине-желтые проигрывали с большим счетом
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Реброва провели 24-й матч в рамках ЛНУ и проиграли в девятый раз. В четырех случаях это были поражения с разницей минимум в 3 мяча.
Крупнейшие поражения Украины в Лиге наций
- 2020/21 Испания 4:0 Украина;
- 2018/19 Словакия 4:1 Украина;
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- 2022/23 Шотландия 3:0 Украина;
- 2024/25 Бельгия 3:0 Украина.
Еще в одном поединке был зафиксирован счет 0:3, но это было техническое поражение от Швейцарии в кампании 2020/21. Также сборная одержала в турнире 11 побед и 4 раза расписывала ничью.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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