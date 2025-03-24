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Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии

Национальная сборная Украины

Андрей получил награду "Лев матча"

Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал получение награды "Лев матча" по итогам ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). За Андрея проголосовали 56% болельщиков.

"Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас", - написал Лунин в сторис- Instagram.

Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии 0:3 и осталась в Дивизионе В Лиги Наций.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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terber (ternopil)
24.03.2025 в 08:24
ліпши би до тих бугаїв звернувся щоб псевдо патріоти в вишиванках приєднувались до Збройних Сил України
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Комментарии 1
terber (ternopil)
24.03.2025 в 08:24
ліпши би до тих бугаїв звернувся щоб псевдо патріоти в вишиванках приєднувались до Збройних Сил України
Ответить
0
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