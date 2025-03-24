Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал получение награды "Лев матча" по итогам ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). За Андрея проголосовали 56% болельщиков.

"Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас", - написал Лунин в сторис- Instagram.

Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии 0:3 и осталась в Дивизионе В Лиги Наций.