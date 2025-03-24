Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии
Андрей получил награду "Лев матча"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал получение награды "Лев матча" по итогам ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). За Андрея проголосовали 56% болельщиков.
"Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас", - написал Лунин в сторис- Instagram.
Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии 0:3 и осталась в Дивизионе В Лиги Наций.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
24.03.2025 в 08:24
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Лига наций 2026/27. Определился дивизион, в котором будет играть Украина
- Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций
- Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн
Комментарии 1