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"Все пошло не так, как планировали". Матвиенко попытался объяснить поражение от Бельгии
Украинская сборная не удержала преимущество в два гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник и капитан сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от команды Бельгии - 0:3 (общий счет 3:4) в ответном матче плей-офф Лиги наций.
- Какие у вас эмоции после матча как у капитана?
- Опустошение. Не тот результат, не та игра, которую мы хотели. Все пошло не так, как планировали.
- Когда ребята почувствовали, что что-то идет не по плану?
- Трудно назвать конкретный момент. Чего не хватало? Не хочется сейчас после игры искать виновного. Посмотрим на видео, разберем. Плохая игра.
- Было много моментов, но соперник дожимал.
- Мне кажется, что лучше бы мы пропустили раньше и быстрее включились в игру. А когда пропустили так поздно, уже пытались удержать результат и пропустили еще. Это футбол, что тут поделаешь?
- Мы остались в дивизионе B. Это как-то влияет на игроков, или все же хотелось подняться выше? Там все же соперники сильнее.
- Конечно хотелось, никто не хочет выходить на игру и проигрывать. Мы ничего не потеряли. В следующем сезоне Лиги наций будем так же биться, чтобы перейти в дивизион А.
- Вся опасность в этом матче шла с правого фланга. Казалось, что Зинченко нужна была помощь.
- Всем нужна была помощь. Как я сказал, не будем искать крайнего, всем сегодня было очень тяжело. Не та игра, которую мы хотели видеть, – сказал Матвиенко.
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