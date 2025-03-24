  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Все пошло не так, как планировали". Матвиенко попытался объяснить поражение от Бельгии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Все пошло не так, как планировали". Матвиенко попытался объяснить поражение от Бельгии

Национальная сборная Украины

Украинская сборная не удержала преимущество в два гола

"Все пошло не так, как планировали". Матвиенко попытался объяснить поражение от Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник и капитан сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от команды Бельгии - 0:3 (общий счет 3:4) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

- Какие у вас эмоции после матча как у капитана?

- Опустошение. Не тот результат, не та игра, которую мы хотели. Все пошло не так, как планировали.

- Когда ребята почувствовали, что что-то идет не по плану?

- Трудно назвать конкретный момент. Чего не хватало? Не хочется сейчас после игры искать виновного. Посмотрим на видео, разберем. Плохая игра.

Читайте такжеЛунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии

- Было много моментов, но соперник дожимал.

- Мне кажется, что лучше бы мы пропустили раньше и быстрее включились в игру. А когда пропустили так поздно, уже пытались удержать результат и пропустили еще. Это футбол, что тут поделаешь?

- Мы остались в дивизионе B. Это как-то влияет на игроков, или все же хотелось подняться выше? Там все же соперники сильнее.

- Конечно хотелось, никто не хочет выходить на игру и проигрывать. Мы ничего не потеряли. В следующем сезоне Лиги наций будем так же биться, чтобы перейти в дивизион А.

Читайте такжеРебров: Многие игроки были уставшими. Сборная Бельгии была совсем другой и не предоставила нам шансы на быстрые атаки

- Вся опасность в этом матче шла с правого фланга. Казалось, что Зинченко нужна была помощь.

- Всем нужна была помощь. Как я сказал, не будем искать крайнего, всем сегодня было очень тяжело. Не та игра, которую мы хотели видеть, – сказал Матвиенко.

Читайте также"Украинцы буквально ничего не делали". Бельгия – Украина. Обзор послематчевой бельгийской прессы
По теме
yellow-arrow
Лунин: Очень обидно, потому что мы рассчитывали на проход дальше
yellow-arrow
Травма Миколенко: названы возможные сроки восстановления защитника сборной Украины
yellow-arrow
"Нас подвел эффект завышенного ожидания". Экс-игрок сборной Украины - о поражении от Бельгии
Украина Бельгия Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости