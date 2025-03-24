"Нас подвел эффект завышенного ожидания". Экс-игрок сборной Украины - о поражении от Бельгии

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями относительно поражения национальной команды от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

- На этот поединок была идея - удержать свои ворота в неприкосновенности, и под это, соответственно выбрана схема. Но в таком случае нужно понимать - выдержим, или нет - это лишь вопрос времени. Еще до перерыва бельгийцы имели реальные голевые моменты, и хорошо, что они не забивали. Однако, когда в ворота Лунина влетел первый мяч, сборная Бельгии получила нужный импульс - добавилась энергия, кураж, и это все тогда, когда наша оборона наоборот начала постепенно терять силы.

- Стартовый состав "сине-желтых" был красноречив - все в автобус!

- Да, вышли играть в пять защитников, и надеялись пропустить как можно меньше, а впереди попытаться поймать бельгийцев в контратаке. Учитывая, что в центре вышли такие футболисты, как Калюжный и Ярмолюк, рассчитывать на скоростные прорывы было трудно, ведь, для того чтобы разогнать как надо атаку, необходимо было бы пробежать со всех ног 50-60 метров ... Важным, даже критически важным, был вопрос физической готовности сборной Украины к повторному поединку, потому что если быстро наступает усталость, теряется концентрация, трудно тогда удержаться от грубых ошибок.

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- Что в стартовом составе национальной команды делают Сваток и Ярмолюк - футболисты, уровень игры которых еще, или уже, не соответствует требованиям таких матчей, как со сборной Бельгии?

- Это мы должны глянуть, а какая была альтернатива. Мог бы Судаков на позиции Ярмолюка сыграть, есть ли у нас третий центрбек какой-то, кроме Сватка? Сваток с первых минут был ответственен за Лукаку, и сначала очень неплохо его опекал, однако потом, когда потерял силы, все пошло не так.

- Забарный, по моему мнению, провел не лучший свой матч - после нескольких откровенных ляпов Ильи приходилось за голову хвататься...

- Думаю, что на его игре сказалось неполноценное восстановление. "Физика" подвела, и возникла некая энергетическая пустота.

- Что скажете о голах в ворота сборной Украины?

- Когда в твой домик целенаправленно бьют кувалдой, и ты думаешь, что как-то удастся выдержать, то такого не бывает, потому что трещина обязательно появится. С левого фланга оборону нашей команды методично проламывал Доку, и на 70-й минуте таки проломил. Все логично. Плюс, на этот раз тренер сборной Бельгии сделал очень удачные и своевременные замены. После этого мы стали ходить по тонкой грани...

- Лукаку сыграл на привычном высоком уровне?

- Для него, и для Доку, такой футбол очень удобен. Не надо отходить в оборону, не надо искать мяч по всему полю, тратя энергию. Вся концентрация - исключительно на атаку, на завершение. Вот вам и результат.

- Это тренерское поражение?

- Как всегда - в таких поражениях обвиняют в первую очередь тренера. Но, не надо забывать, что тренерские идеи на поле воплощают футболисты. Иногда именно игроки вытягивают не очень удачные поединки, спасают результат. Представим, что этот матч закончился со счетом 0:1. Думаю, что в таком бы случае большинство говорило бы, мол, да было очень трудно, защищались героически, но отстояли-таки нужное ...

Худшее из того, что я увидел, - сборная Украины не смогла перестроиться при счете 0:2. И даже не замены были главным, а именно способность изменить игру - отодвинуть ее от своих ворот, взять мяч под свой контроль хотя на какой-то процент больше. Никто не думал, что мы еще и третий гол пропустим в основное время. Не исключаю, что план был такой: дотерпеть до экстра-таймов, сделать замены (тот же выход Ярмоленко, Довбика и Яремчука, скорее всего, планировался на дополнительное время), и отодвинуть соперника от ворот Лунина. Но не так случилось...

- Лунин спасал сборную Украины как мог?

- Разве что только к третьему голу есть вопросы. Показалось, что удар Лукаку в дальний угол можно было бы потянуть.

- Можно ли считать итог противостояния с Бельгией катастрофой?

- До этих матчей все считали, что сборная Бельгии - фаворит. После первого поединка, когда украинцы сотворили чудо и подарили нам надежду, почти все начали думать, что мы однозначно способны взять путевку в группу А Лиги наций. Нас подвел эффект завышенного ожидания. После успеха в Мурсии мы поняли, что способны на что-то значительное и достойны этого, но после 0:3 в Генке стало очевидно - в группе А, куда мы так хотели, выдерживать и переживать подобное придется в каждом матче, в каждом тайме. Там нас ждали такие же оппоненты, как Бельгия, и даже более сильные.

Самое главное: сборная Украины не упала вниз и не поднялась вверх, а двигалась по прямой, получив право вытянуть счастливый билет в элиту, однако, на этот раз не получилось. В конце концов помните, что поединок мы проиграли сборной Бельгии со счетом 3:4, и это не катастрофа!