Травма Миколенко: названы возможные сроки восстановления защитника сборной Украины

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме защитника сборной Украины Виталия Миколенко в ответном матче плей-офф Лиги наций с Бельгией (0:3).

"Защитник четко просигнализировал врачу где, почувствовал боль и точно нужна замена, держась за мышцы задней поверхности бедра.

Пока непонятно насколько серьезной может быть травма, но, часто, даже в самых простых случаях, игроки пропускают от 3 недель.

Но тут история уже не про сборную. У "Эвертона" на носу игры против "Ливерпуля" и "Арсенала", а Миколенко основной у Мойеса. Неприятные новости могут быть для фанов "ирисок", но следует ждать результатов обследования", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале.