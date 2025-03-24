Лунин: Очень обидно, потому что мы рассчитывали на проход дальше

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился своими мыслями после поражения от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

– Какие у вас эмоции после этого досадного проигрыша?

- Очень обидно, потому что, учитывая результат первой игры, мы рассчитывали на проход дальше. Понимали, что это будет очень тяжело, совсем другая игра, но, наверное, подсели, не знаю.

Сразу после матча тяжело хорошо проанализировать игру. Наверное, физически подсели, на какую-то долю секунды не успевали. Они так, видимо, забили 2 мяча, на полметра опередили наших защитников. Необходимо смотреть глобально, вперед. Очень обидно. Хотели одержать победу, порадовать наших людей. Где-то немного не хватило.

- Когда случился этот переломный момент, что ребята немного расклеились? После первого пропущенного гола?

– Не сказал бы, что кто-то расклеился. Мне так показалось, что после пропущенных первых и вторых голов, не скажу, что мы начали контролировать игру, но стали более агрессивными. Пожалуй, это та же история, что и со сборной Бельгии – они проиграли первую игру, им нечего было терять. К счету 2:0 они были агрессивны, бежали, нагнетали. Им нечего было терять.

Когда мы проигрывали 0:2, можно сказать, что игра была ровной, нам уже нечего было терять. У нас начались какие-то моменты, мне кажется, что у Виктора Цыганкова был момент, Артем Довбик головой мог забивать. Нужно как-нибудь проанализировать, не нужно доводить до того, чтобы пропускать, а затем начинать создавать опасность. Оборонялись достаточно хорошо, организованно. Выдержали 70 минут. Чуть-чуть не дотерпели. Если использовали хотя бы один свой момент, игра тоже изменилась.

- Бельгия полностью изменила свою игру, не было Тибо Куртуа.

- Мы прекрасно все понимали, что эта вторая игра будет кардинально отличаться от первого матча. Это было понятно, мы готовились к этому. К сожалению, сейчас что-то сказать... Извиниться хочется перед болельщиками, у нас была поддержка, много людей. Было очень приятно. Я думаю, все видели, что ребята отдали все силы, никто не убирал ноги, все бежали, защищались, пытались выбегать в контратаки.

- Какие выводы нужно сделать? Какая атмосфера царит в раздевалке команды, ребята расстроены?

- Ребята конечно расстроены. В раздевалке я не был, потому что проходил допинг-тест. Выводы мы, конечно, будем делать, анализировать в следующий раз, как будем собираться. Мы понимаем, что наша цель - это выход на чемпионат мира. Эти игры были очень важны, информативны, потому что мы выиграли и проиграли. Определенные выводы были и будут сделаны после победного матча, будут сделаны выводы и проанализируем вторую игру. Это топовый соперник, топовая сборная, хорошие игроки, играть против таких команд хочется, мы к этому стремились. Эти игры 100% информативные, будем стараться выигрывать больше таких игр, – сказал Лунин.