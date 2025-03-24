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Хацкевич: Жаль, что в штабе Реброва нет футбольных людей, которые могли ему что-то подсказать
Известный тренер прокомментировал поражение Украины от Бельгии
Фото: shakhtar.com
Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру национальной сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций с Бельгией (0:3).
- Очень тяжело комментировать саму игру, а результат - это вообще, блин... В общем результат отражает ход всего поединка. Я понимаю, что футбол - это тяжелая работа, но украинской сборной было вообще крайне сложно. Без прессинга, без контрпрессинга, вообще без атаки...
Расчет был только на то, чтобы удержать преимущество, достигнутое в первом матче с Бельгией. Но выходить на поединок и вообще не демонстрировать контригру, контроль мяча - это странно. Нет слов, которые можно было бы подобрать в этой ситуации.
- Украина на вторую игру с Бельгией вышла в формации с пятью защитниками, но и при такой схеме можно демонстрировать качественный, контратакующий футбол. Неужели у Реброва был расчет только на то, чтобы на протяжении всей игры команда будет отбиваться?
- Если были бы какие-то намеки на какую-то игру в переходной фазе, из обороны в атаку - это было бы заметно сразу. Но кто у сборной играл на флангах? Судаков и Гуцуляк - не очень быстрые игроки, хотя и хорошо работают с мячом. Если говорить дальше, то Ванату при такой игре было очень трудно зацепиться за мяч. Два опорных полузащитника - Ярмолюк и Калюжный - были нацелены только на оборону. Зинченко не отличается скоростью, чтобы действовать по всей бровке при такой схеме. Миколенко тоже в атаку редко ходил.
Поэтому, похоже, что план заключался именно в игре на удержание результата, добытого в первом поединке. Билд-апа же никакого не было. Как выходили от ворот? Только через длинную передачу. А на кого этот пас отдавать, если атакующие игроки проигрывают борьбу и не заточены под такой футбол?
- При этом претензий по самоотдаче к игрокам сборной быть не может. На протяжении 70 минут они бились-боролись, сдерживали натиск бельгийцев.
- Ребята старались, старались, но без атаки и прессинга трудно рассчитывать на положительный результат. Жаль, что в тренерском штабе Сергея Реброва нет футбольных людей, которые могли ему что-то подсказать. Эти запоздалые замены с выходом Яремчука и Ярмоленко на последние минуты игры... Но это исключительно мое мнение, как говорится: "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".
- Первый пропущенный гол стал переломным? Казалось, что после этого при такой игре неизбежно будет и второй...
- Зеркальная ситуация с первой игрой. В матче в Мурсии сборная Бельгии тоже посыпалась после первого пропущенного гола, была дезориентирована, тогда как Украина действовала на кураже. То же самое произошло и с украинской сборной во втором поединке, - считает Хацкевич.
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