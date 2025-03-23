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Помнят. Руслан Малиновский – до сих пор на изображениях местной команды в Генке. ФОТОфакт

Национальная сборная Украины
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Местный авторитет

Помнят. Руслан Малиновский – до сих пор на изображениях местной команды в Генке. ФОТОфакт

фотт - Максим Кучер / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23-го марта, Украина сыграет ответный матч плей-офф А/В Лиги наций против Бельгии. Местом битвы станет Генк.

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В этом городе базируется одноименная команда, в составе которой когда-то добывал себе славу Руслан Малиновский. Именно из "Генка" украинец впоследствии перебрался в топ-чемпионат (Италию).

В Бельгии до сих пор помнят Руслана, чему подтверждение – командное изображение с украинцем в составе.

Помнят. Руслан Малиновский – до сих пор на изображениях местной команды в Генке. ФОТОфакт - изображение 1

Фото - Максим Кучер, UA-Футбол

В то же время, журналист UA-Футбол сообщает, что ажиотажа в городе перед матчем нет. Небольшое колличество болельщиков расположились в местных кафе в ожидании игры.

Отметим, что сегодня Малиновский против Бельгии не сыграет - его нет в заявке сборной Украины.

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