Милевский: Вы хотите, чтобы я сейчас х####л всю сборную или Ваната?

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский раскритиковал тех, кто после неудачного матча требует осуждения форварда Владислава Ваната.

Напомним, в первом поединке плей-офф Лиги наций против Бельгии Ванат вышел на замену и забил гол. В ответной игре он вышел в стартовом составе, провел на поле 69 минут, но не сумел отличиться.

"Ребята, вы конечно интересные. Когда Ванат забивает, кричите мне тут: "Ванат гол, Ванат там то, это". Сейчас провалили игру, не получилось ничего, что задумывали, и теперь вы его подъе######е?

Ну ребята, что вы хотите услышать? Вы хотите, чтобы я сейчас ху####л всю сборную или ху####л Ваната? Это так не работает. Вы здесь поставьте какие-то рамки или приоритеты. А то Ванат забил, вы Милевскому говорите: "Ванат, Ванат", а сейчас у Ваната не пошла игра и вы ждете от меня ненависти какой-то к нему или плохого слова?"