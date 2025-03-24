Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Вы хотите, чтобы я сейчас х####л всю сборную или Ваната?
Милевский раскритиковал двуличное отношение к Ванату
Фото: УНИАН
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский раскритиковал тех, кто после неудачного матча требует осуждения форварда Владислава Ваната.
Напомним, в первом поединке плей-офф Лиги наций против Бельгии Ванат вышел на замену и забил гол. В ответной игре он вышел в стартовом составе, провел на поле 69 минут, но не сумел отличиться.
"Ребята, вы конечно интересные. Когда Ванат забивает, кричите мне тут: "Ванат гол, Ванат там то, это". Сейчас провалили игру, не получилось ничего, что задумывали, и теперь вы его подъе######е?
Ну ребята, что вы хотите услышать? Вы хотите, чтобы я сейчас ху####л всю сборную или ху####л Ваната? Это так не работает. Вы здесь поставьте какие-то рамки или приоритеты. А то Ванат забил, вы Милевскому говорите: "Ванат, Ванат", а сейчас у Ваната не пошла игра и вы ждете от меня ненависти какой-то к нему или плохого слова?"
Популярное сейчас
- Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии
- "Украинцы буквально ничего не делали". Бельгия – Украина. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Стало известно расписание матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014