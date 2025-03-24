Но и сектор для украинцев. Известно, сколько болельщиков посетили матч Бельгия – Украина. Фото и видео

Бельгия и Украина сыграли второй матч плей-офф А/В Лиги наций. "Красные дьяволы" выиграли 3:0 и по сумме двух матчей прошли в Дивизион А. Украина же будет играть в Дивизионе В.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол. С места событий он отмечает, что на матче побывало почти 20 тысяч болельщиков. И целый сектор был выделен для украинцев.

Фото и видео – UA-Футбол

Стоит отметить, что, по словам журналиста UA-Футбол, бельгийцы очень тепло встретили украинскую сборную. В частности, во время исполнения Государственного Гимна Украины стадион взорвался аплодисментами.