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Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше
Эксперт высказал резкую критику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за поражение команды от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.
"Когда выбираешь на матч такую тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Бельгия ничего не показала, но мы все равно обосрались, и соперник стал смелым.
Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем.
Классные у Реброва помощники. Вы вчера много испанского в нашей тактике увидели? У нас был день отбора!", - сказал Леоненко для Sport-express.ua.
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