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Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше

Национальная сборная Украины

Эксперт высказал резкую критику

Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за поражение команды от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

"Когда выбираешь на матч такую тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Бельгия ничего не показала, но мы все равно обосрались, и соперник стал смелым.

Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем.

Классные у Реброва помощники. Вы вчера много испанского в нашей тактике увидели? У нас был день отбора!", - сказал Леоненко для Sport-express.ua.

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Сергей Ребров Украина Бельгия Виктор Леоненко
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Не дармоед (Запорожье)
24.03.2025 в 12:44
Как всегда всё верно.
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Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
24.03.2025 в 12:44
Как всегда всё верно.
Ответить
0
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