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Стадион в Бельгии аплодировал во время звучания Государственного Гимна Украины
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бельгии, в городе Генк, состоялся ответный матч плей-офф А/В Лиги наций между местной сборной и Украиной. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В сумме Бельгия выиграла 4:3 и прошла в Дивизион А. Украина будет играть в Дивизионе В.
Как выяснил журналист UA-Футбол Максим Кучер у бельгийских коллег на месте событий, Бельгия сознательно проводит матчи за пределами Брюсселя, который ранее был резиденцией сборной. Это сделано с целью возобновления поддержки регионов, которые сборная "красных дьяволов" потеряла из-за плохих результатов.
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Именно такую версию событий бельгийские журналисты изложили журналисту UA-Футбол в ответ на вопрос о том, почему местом проведения этого матча был выбран именно Генк.
Также журналист UA-Футбол сообщает, что бельгийская публика в Генке очень тепло встретила сборную Украины. В частности, во время звучания Гимна нашей страны трибуны аплодировали. Видео – UA-Футбол.
Відео - UA-Футбол pic.twitter.com/zpGmqvxpIF— Igor Semyon (@igor_semyon) March 24, 2025
Также напомним, что ранее корреспондент UA-Футбол зафиксировал общие изображения местной команды (ФК "Генк") на улицах города с наличием на них портрета Руслана Малиновского (провел здесь определенный период карьеры).
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