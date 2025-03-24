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"Он сейчас на любой позиции никакой". Леоненко раскритиковал полузащитника сборной Украины
Безжалостно
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко критически оценил игру хавбека "сине-желтых" Георгия Судакова в ответном матче плей-офф Лиги нации против Бельгии (0:3).
- Судаков снова играл на позиции левого полузащитника, хотя в первом матче было видно, что он там себя неуверенно чувствует.
- Да он сейчас на любой позиции никакой. Ребров, наверное, хочет показать, что у него все игроки - универсалы. Выводы не делают от слова совсем! Ну видно же, что человек нихрена не может, - ответил Леоненко.
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