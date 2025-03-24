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"Он сейчас на любой позиции никакой". Леоненко раскритиковал полузащитника сборной Украины

Национальная сборная Украины

Безжалостно

"Он сейчас на любой позиции никакой". Леоненко раскритиковал полузащитника сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко критически оценил игру хавбека "сине-желтых" Георгия Судакова в ответном матче плей-офф Лиги нации против Бельгии (0:3).

- Судаков снова играл на позиции левого полузащитника, хотя в первом матче было видно, что он там себя неуверенно чувствует.

- Да он сейчас на любой позиции никакой. Ребров, наверное, хочет показать, что у него все игроки - универсалы. Выводы не делают от слова совсем! Ну видно же, что человек нихрена не может, - ответил Леоненко.

Читайте такжеЛеоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше

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Украина Бельгия Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Лига Наций Георгий Судаков
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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andrey B
24.03.2025 в 14:10
можно подумать что другие вчера были лучше?эксперт пропитый
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0
1
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Комментарии 2
andrey B
24.03.2025 в 14:10
можно подумать что другие вчера были лучше?эксперт пропитый
Ответить
0
1
fanatSD (донецк)
24.03.2025 в 13:35
а о шляпаренко ни слова
Ответить
9
2

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