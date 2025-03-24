По факту – десять защитников и затягивание времени от начала. Не за результат, за игру сборной Украины стыдно

После несколько сенсационной победы в первом матче сборная Украины довольно сдержанно вела себя, показательно демонстрируя, что главный матч впереди и только после него можно будет радоваться. Однако уже с первых минут матча команда дала понять – на эту игру они вышли "отбиваться". К сожалению, наша сборная не входит в число команд, которые независимо от обстоятельств не меняют структуру и тактику своей игры. Вместо этого мы вышли с пятью, а по факту десятью защитниками, надеясь всю игру защищаться и стоять "автобусом".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С первым большим давлением в начале тайма Украина смогла справиться, несколько раз даже пытаясь выйти во что-то вроде контратаки. Сваток, выйдя центральным в тройке защитников, часто действовал персонально c Ромелу Лукаку, и стоит отметить отличную работу Александра с габаритным нападающим бельгийцев. Апогеем противостояния и демонстрацией заряженности нашего ЦЗ стала потасовка Сватка с Ромелу на исходе первого тайма. Если бы матч завершился после первой половины игры, можно было бы писать заголовки о том, как наши защитники "съели" нападение "красных дьяволов", но впереди была вторая. Зато теперь ничего не скажешь о плохом результате в первом тайме, как обычно. В этом матче наши ребята "приберегли сюрпризы" напоследок. Хотя то, как шел тайм №1, с тотальным прессингом от бельгийцев, изменениями позиций, дриблингом Жереми Доку, который, кажется, хотел обыгрывать всех и в принципе частично это и делал, "крутя позвонк" Гуцуляку и Зинченко, все шло к тому, что нас ожидает тревожная концовка. Просто никто не думал, что настолько.

Затягивание времени, которое началось со стартовым свистком и сопровождавшее нас в течение первой половины встречи, выглядело отвратительно и стыдно.

Во втором тайме, в котором цель была неизменна – выбить мяч подальше, мы продолжили просмотр привычной с первого тайма ситуации. Попытка сдержать Лукаку долгое время шла успешно, но первый серьезный "звоночек" раздался на 62-й минуте, когда после подачи с углового Де Брюйне и "срезки" с ближней штанги форвард "отклеился" от Забарного и пролетел в нескольких сантиметрах от мяча, который бы в случае доставания заносил бы в пустые ворота.

Дальше последовали замены, которые пошли явно не в пользу. После игры в Мурсии все отмечали гениальные замены Реброва, после которых был получен результат. В этой игре решение тренерского штаба по смене игроков не усилило, а ослабило общую "картинку". Довбик после болезни выглядел на поле "тяжело", хотя как можно оценивать работу нападающего, когда тот должен играть десятого защитника? Судакова, который в первой игре не отвечал роли левого вингера, но после своего перевода в центр заиграл лучше, в этой игре был заменен Цыганковым. Гуцуляка, который уже имел желтую карточку и выглядел уставшим и действовал медленно в некоторых эпизодах, был "призван" закрыть левый фланг полузащиты. Михайличенко заменил Миколенко, образовав с Гуцуляком новый левый фланг. Лучшее ли решение среди матча "ломать" связи Зинченко-Гуцуляк cправа? Считаю, что если и стоило оставлять Алексея на поле, то именно Цыганкова отправлять играть левым вингером.

Ситуация после замен получилась аналогичной, только теперь в пользу сборной Бельгии. Левый защитник Максим Де Кейпер, выйдя на 68-й минуте матча, уже через минуту смог отличиться голом своим вторым прикосновением к мячу в игре. Менее чем через десять минут бельгийцы установили паритет во встрече, и ситуация стала что-то напоминать. "Это же было уже", – именно эта фраза может вырваться из уст болельщиков, которые помнят, когда наша сборная на отборе к Чемпионату мира 2014 года выиграла дома Францию 2:0, но уступила на выезде со счетом, как во вчерашней встрече.

Третий мяч выглядел уже как "забивание гвоздей" в нашу сборную и логической развязкой предусмотренного сюжета. Егор Ярмолюк, которому нет вопросов в желании и настойчивости, в решающем отрезке игры много ошибался и проигрывал борьбу, что в матче такого уровня недопустимо. Именно его неточный пас спровоцировал третий забитый мяч бельгийцев. Если мы уже защищались всей командой, возможно ли было выпустить другого Егора, опорника Егора Назарину, добавив таким образом команде "мускулов" в отборе мяча в средней линии?

Под конец ситуацию вышли спасать Яремчук и Ярмоленко, но изменить что-то не было времени и на самом деле перспектив. Обидно, что легенда в лице того же Андрея Ярмоленко должна выходить на последние минуты матча, в котором его команда сумела потерять преимущество в два мяча и пытаться что-то сделать за считанные минуты. Андрею точно в этой ситуации не позавидуешь.

Подытоживая, мы остаемся в дивизионе B Лиги Наций. Предстоит отборочный цикл к Чемпионату Мира и несколько контрольных матчей к нему. Сборная Украины ничего не потеряла, но ничего не получила. Если до этих двух матчей сказать болельщикам, что мы проиграем Бельгии с общим счетом 3:4, думаю, многие назвали бы этот результат неплохим, но у нас есть другая ситуация, ситуация, в которой при возможном выходе в дивизион А Украина большинство матчей играла бы по типу сегодняшнего, "закрыв глаза и отбиваясь". О каком тогда развитии может идти речь?

Бельгия "приземлила" наши ожидания, продемонстрировав разницу в классе. Мы узнали сборную Украины образца последнего Евро и игр в Лиге Наций. Таковы реалии сегодняшнего дня, и единственное, на что хочется надеяться, так это на выводы и дальнейшие успехи.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine