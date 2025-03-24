Признаны негодными. Акценты зрителя на игре Бельгии с Украиной

Чем выше заберешься, тем больнее падать. После триумфа над целой Бельгией вчера нас качественно опустили с виртуальных небес на грешную землю. Что называется, мордой в грязь. Все банально до противного: изменив самим себе и празднуя труса, мы вырыли себе могилу. Это фиаско, пацаны.

Или все объясняется еще проще: соперник перестал валять дурака, и все встало на свои места? Да нет, все-таки в футбол играют две команды. Произошло худшее, чего можно было ожидать. В прошлый раз писал: “самое главное - чтобы мы продолжали играть в футбол, а не защищали эту фору…” В Генке мы таки защищали фору.

“Чтобы демонстрировали своей игрой, что достойны возвращения в ряды сильнейших - что наше место там”. Игры не было, недостойны, посему наше место тут - в классе “В”. С тем, что мы показали вчера, в европейской элите делать нечего. В известном смысле, оно и к лучшему: реже будем битыми и размазанными по газону.

В прошлый раз моя статья называлась “Праздник на нашей улице”. Теперь он пришел на улицу ревнителей истинной веры - критиков главного тренера. Наверное, адекватно будет назвать их так после того как один из них нарек автора членом секты "Свидетелей тренерского гения Реброва". Бей сектантов!!!

Но прежде чем правоверные начнут глумиться над трупом, позвольте молвить последнее слово приговоренного. Не жалею ни о чем, сказанном ранее, и готов подписаться под каждым словом, написанным три дня назад.

“Неожиданность исхода усиливает ощущение столь редкого для нашей улицы футбольного праздника. И самое главное - у команды была игра!” Победы Украины не ожидал, такие праздники действительно для нас редки, игра у команды Реброва в Мурсии была. В Генке волшебным образом испарилась. Только борьба за результат.





“Что еще нужно болельщику, чтобы достойно проводить вечер трудного дня? Наверное, не ныть о том, что рано радоваться и впереди вторая серия. Праздник есть праздник, похмелье будет завтра”. Праздник потому и праздник, что бывает редко. О буднях - вероятности провала знали все. И да, таки-наступило похмелье.

“Да, я тоже вспомнил Францию, превратившую в тлен нашу фору в два мяча. Но, во-первых, та команда была в разы мощнее нынешней Бельгии. А во-вторых, та Украина была менее предприимчивой”. И от этих своих слов не отказываюсь.

Команда Дешама была действительно в разы мощнее. Настолько, что без какого-либо риска позволила себе кадровую перезагрузку в ответном матче. Команда Фоменко действительно была менее предприимчива - как по количеству игроков, заточенных под игру вперед, так и по количеству создаваемых ими голевых моментов.

Однако итог тот же. И это дает критикам Реброва априори козырную карту. Да, все не только очень плохо, но хуже чем когда-либо. И после своего лучшего матча эта сборная Украины провела худший. Хотя нет, худшим лично я все же считаю поражение с таким же счетом от румын. Но совпадением эти два случая назвать уже трудно.

Вчера мы так крепко сжимали в руках синицу, демонстративно отворачиваясь от высоко летевшего журавля, что ненароком придушили ее. А удача, как известно, покровительствует смелым - к осторожным она равнодушна. Да и о какой удаче вообще могла идти речь, когда нас попросту смяли бульдозером?

О том, что бельгийцы собрались, настроились и сделали то, что должны были сделать, пускай говорят их болельщики. Где были мы с десяти до двенадцати воскресного вечера в Генке? Почему мы отправились вперед в прошлое, играя в недоброй памяти классический украинский футбол? В котором главное - как бы чего не вышло…

Нам сложно играть на максимуме дважды в неделю? Тогда что мы вообще делаем в Европе? Наш план был таким изначально? Тогда готов положить на стол свой членский билет “секты свидетелей тренерского гения”. Еще раз - не отказываясь от того, что говорил о команде и ее игре раньше.

Как зрелище, поединок был практически столь же привлекательным, как и в Мурсии. Только там в эту игру играли двое, а здесь - один.





Все решилось лишь на 86-й минуте, когда Лукаку оформил дубль. Но разве у вас не было ощущения обреченности еще с середины второго тайма? По мне, приговор нам подписал первый же гол де Кейпера. И в самом лучшем случае дикого везения нас добивали бы в экстра-таймах. Как знать, глядишь, и с вовсе неприличным счетом.

А так, эти 0:3 справедливейшим образом отражают картину маслом на поле, где соотношение голевых шансов, в моей авторской версии, было: один к одиннадцати. Напоминаю, что в среднем реализуется один из трех. А по сумме двух матчей мы также проиграли абсолютно закономерно, причем могли и с большим счетом.

Главная личность этой двухраундовой дуэли, с большим отрывом впереди планеты всей - де Брюйне. На сей раз он принял участие в шести ключевых эпизодах игры, в том числе - в двух голах. После него больше всех запомнился Лунин. Но его четыре зачетных сэйва в Генке вряд ли способны затмить три пропущенных мяча команды.





У бельгийцев в ответном поединке блистали также вышедший на замену де Кейпер, вечно молодой и вечно голодный Лукаку, следует упомянуть и Ванакена.

Подытоживая свои впечатления от увиденного - победил сильнейший. Могло ли быть иначе? Лично мне сложно ответить на этот вопрос. Но не покидает ощущение, что мы существенно облегчили задачу фаворита, выйдя отбиваться от него изо всех сил. Ясно одно: мы признаны негодными для высшего дивизиона, и с этим не поспоришь.

Ребров? Если кому-то от этого станет легче, лично мое восприятие его как тренера претерпело некую эволюцию. Но именно здесь и только сейчас. Если кто-то оказался прозорливее, что ж, я искренне рад за него. Автор же этого блога никогда не рядился в тогу эксперта и знатока футбола. Он всего лишь делится своими впечатлениями.

И да, называя вещи своими именами, команда Реброва вчера себя дискредитировала. Вряд ли из этого последуют соответствующие оргвыводы. И не знаю, насколько благотворно сказалась бы на игре и результатах смена тренера. Знаю только, что именно это поражение было стопроцентно тренерским. Когда плохо, тогда плохо.





Можно было проиграть, и даже крупно, но при этом играя в футбол, а не судорожно защищая добытое этой игрой преимущество. Как зритель, развалинами игры неудовлетворен. А хуже всего то, что счастье казалось возможным. Как говорят в народе: плив, плив, а на березі вс.ався.

Жена, на удивление, проигнорировала оба матча. Наверное, что-то знала?