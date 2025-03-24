"Как можно тремя игроками атаковать?". Футбольный эксперт в недоумении от игры сборной Украины

Известный в прошлом тренер, а ныне футбольный эксперт Александр Севидов эксклюзивно для UA-Футбол поделился мнением о матче Лиги Наций между сборными Бельгии и Украины, который закончился для нас с печальным счетом 0:3. По итогу двух игр Украины уступила 3:4.

- После 0:3 и того, как играла сборная Украины, первая победа 3:1 над бельгийцами кажется случайностью?

- Я бы не сказал, что победа в Мурсии была случайной. А вот поражение в Генке — закономерно. Когда при попытках контратаковать центр поля переходят два-три игрока — это никуда не годится. Перед игрой де Брюйне сказал: "Может нам лучше играть в группу В, чтобы больше выигрывать". Тогда у меня встречный вопрос, как с такой игрой мы хотели играть в группе А?

- Игра в три центральных защитника и впереди "автобус" не оправдали себя. Все равно пропустили три мяча.

- Дело не в трех защитниках, а что не было вообще контригры. Мы сломались, когда пропустили второй гол. Игроки подсели физически, и сразу получили третий. Это было похоже на то, когда бельгийцы в первом матче после грубой ошибки пропустили первый гол, и их тактическое построение просто рассыпалось. Тоже самое произошло с нашей сборной после второго мяча, когда вся команда распласталась по всему полю, никакой подстраховки, и как итог — образовались большие дыры в защитной линии. А Лукаку только и дай такое пространство — это его хлеб, продавить и забить. Думаю, счет 3:1 и 0:3 закономерены.

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- Мое мнение: первую игру проиграл наставник бельгийцев Гарсия, когда при счете 1:1 на 70-й минуте заменил двух ведущих игроков де Брюйне и де Кетелара, которые вели всю игру. После их замены Бельгия просто посыпалась. К тому же не поставил еще двух значимых футболистов в обороне Фаса и в атаке Доку. В Генке двое последних очень усилили игру хозяев. Согласны?

- Можно где-то согласиться. Всегда говорят "В победе выигрывает команда, в поражении проигрывает тренер". Сейчас Гарсия сделал правильные выводы, перетасовал состав, во втором тайме угадал с заменами, после чего игра полностью перевернулась. И опять схожесть с первым матчем: тогда у нас вышел на замену Гуцуляк и сравнял счет, у бельгийцев сейчас вышел Де Куйпер и первым же касанием забил. В Мурсии сборная Украины выиграла за счет характера, а в Генке уже хозяева показали свой характер и волю переломить игру. Наверное, не зря наставник бельгийцев попросил своих игроков выйти на поле "с ножом в зубах". Достучался до сердец подопечных.

Даже при счете 2:0, при такой тяжелой игре, хозяева не остановились и все-таки дожали нашу сборную. Еще раз повторюсь: меня удивило, что мы вообще не выходили в контратаку. Только после второго мяча была небольшая вспышка и все. Как пример, мяч выбивается на Ваната, а бегут поддержать атаку только Гуцуляк и Судаков. Как можно тремя игроками атаковать?

- Гуцуляк также редко думал об атаке. Он фактически играл второго правого защитника вместе с Зинченко. Их задача была не дать пространство для Доку, чтобы гасить его скоростные проходы по флангу. Все равно не справились, он их затерзал?

- Чисто оборонительная тактика 5-4-1, на удержание нужного счета не принесла никаких дивидендов. После 2:0 мы просто рассыпались, гол, который поверг нас в шоковое состояние. Хотя даже при такой игре можно было дотянуть до экстратаймов.

- Но нам повезло еще в первом тайме, когда арбитр на 5-й минуте не поставил в наши ворота пенальти. Может быть, ранний гол помог бы нашей сборной играть по-другому, идти вперед, а не думать, как сохранить комфортный счет?

- В том моменте Ярмолюк хотел сыграть в мяч, но случайно ударил в живот соперника ногой. Кстати, я бы отметил хорошую игру Ярмолюка, сыграл достойно. Также на высоте был Лунин, и его надежная игра до 70-й минуте давала шанс на повышение в группе. К сожалению, в этой игре наши надежды на сборную не оправдались.