Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист: А был ли вообще у сборной Украины шанс не уступить бельгийцам настолько очевидно?
Хороший вопрос
Известный журналист Игорь Линник прокомментировал крупное поражение сборной Украины от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций (первая игра - 3:1).
"Неожиданно уверенно обыграв Бельгию в первом матче Лиги наций (3:1), сборная Украины по футболу зацепила соперника за живое и таким образом заставила его с максимальным настроем и отдачей подойти к ответной игре.
В ней бельгийцы смяли нашу команду (3:0), которая выбрала на этот матч сугубо оборонительную тактику - так называемый "автобус". Матч был проигран по всем статьям - и нашими тренерами, и футболистами, которые вышли на поле.
В связи с этим главный вопрос: а был ли вообще у сборной Украины шанс не уступить бельгийцам настолько очевидно? Из того, что я увидел - не особо.
Но тогда почему в первой игре все было наоборот? Видимо, соперник изначально недооценил команду Реброва, которая в четверг реализовала все свои домашние заготовки. Когда же бельгийцы осознали, что с ними случилось, и в воскресенье всерьез взялись исправлять ситуацию - удивить их еще раз наша сборная уже не смогла. А было ли чем?
Эта дуэль напомнила мне плей-офф чемпионата мира 2014 года против Франции. Тогда после домашних 2:0 команда Фоменко попыталась таким же автобусом отстоять добытое преимущество в Париже, но в итоге капитулировала с тем же неутешительным счетом 0:3
Вывод очевиден. Какая-то закономерность в футболе все же существует. Но за надежду спасибо все равно! Лучше так, чем совсем без нее", - написал он в соцсетях.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше
- Разгромное поражение Украины, все полуфиналисты Лига наций, увольнение тренера Ювентуса. Главные новости за 23 марта
- Украина потерпела четвертое разгромное поражение в Лиге наций
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Комментарии 1