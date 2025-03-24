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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Журналист: А был ли вообще у сборной Украины шанс не уступить бельгийцам настолько очевидно?

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хороший вопрос

Журналист: А был ли вообще у сборной Украины шанс не уступить бельгийцам настолько очевидно?

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Новина українською

Известный журналист Игорь Линник прокомментировал крупное поражение сборной Украины от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций (первая игра - 3:1).

"Неожиданно уверенно обыграв Бельгию в первом матче Лиги наций (3:1), сборная Украины по футболу зацепила соперника за живое и таким образом заставила его с максимальным настроем и отдачей подойти к ответной игре.

В ней бельгийцы смяли нашу команду (3:0), которая выбрала на этот матч сугубо оборонительную тактику - так называемый "автобус". Матч был проигран по всем статьям - и нашими тренерами, и футболистами, которые вышли на поле.

В связи с этим главный вопрос: а был ли вообще у сборной Украины шанс не уступить бельгийцам настолько очевидно? Из того, что я увидел - не особо.

Но тогда почему в первой игре все было наоборот? Видимо, соперник изначально недооценил команду Реброва, которая в четверг реализовала все свои домашние заготовки. Когда же бельгийцы осознали, что с ними случилось, и в воскресенье всерьез взялись исправлять ситуацию - удивить их еще раз наша сборная уже не смогла. А было ли чем?

Эта дуэль напомнила мне плей-офф чемпионата мира 2014 года против Франции. Тогда после домашних 2:0 команда Фоменко попыталась таким же автобусом отстоять добытое преимущество в Париже, но в итоге капитулировала с тем же неутешительным счетом 0:3

Вывод очевиден. Какая-то закономерность в футболе все же существует. Но за надежду спасибо все равно! Лучше так, чем совсем без нее", - написал он в соцсетях.

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Источник:
Igor Linnyk
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.03.2025 в 15:51
ТО Є ТАК! Одна справа, коли суперник забив та вирішив, що все вирішено, а у наший збірній пішла гра Інша якщо він повністю сконцентрований і може підсилитися тим же самим Доку, а у нас гравців такого рівня НЕМА! Та і взагалі тренерський штаб не ризикнув поміняти "переможний" склад, а він дві гри за чотири дні НЕ ТЯГНЕ!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
24.03.2025 в 15:51
ТО Є ТАК! Одна справа, коли суперник забив та вирішив, що все вирішено, а у наший збірній пішла гра Інша якщо він повністю сконцентрований і може підсилитися тим же самим Доку, а у нас гравців такого рівня НЕМА! Та і взагалі тренерський штаб не ризикнув поміняти "переможний" склад, а він дві гри за чотири дні НЕ ТЯГНЕ!
sticker
Ответить
0
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