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"Нет претензий только к...". Экс-голкипер Карпат оценил выступление сборной Украины

Национальная сборная Украины
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"Нет претензий только к...". Экс-голкипер Карпат оценил выступление сборной Украины

Фото: fckarpaty.org

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Бывший вратарь львовских "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал поражение сборной Украины во втором матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

"Если откровенно, то нет претензий среди гостей только к вратарю Андрею Лунину, хотя он и пропустил трижды. Если бы не его молниеносная реакция на последнем рубеже, то все могло закончиться еще хуже.

Следует отдать должное бельгийцам, которые после довольно неожиданного поражения в Мурсии - 1:3, качественно поработали над ошибками. Вчера они заметно прибавили в агрессивности и практически ничего не позволяли делать украинцам. Впрочем, виноваты в этом и сами гости, выбравшие пассивную тактику.

Это опасно, когда в составе соперника есть такой нападающий таранного типа, как Лукаку или полузащитник Де Брюйне с мощным дальним ударом. Нужно было не заниматься выстраиванием автобусов у своих владений, а активно встречать оппонента в среднем блоке и с помощью вертикальных передач заставлять его действовать с оглядкой на тылы.

К сожалению, если в Мурсии рулевой Сергей Ребров угадал с заменами, то на этот раз - нет. В Генке его коллега из сборной Бельгии Руди Гарсия взял уверенный реванш. Сборная Украины еще раз доказала, что плохо проводит второй из спаренных матчей. Фиаско в Генке стоило ей повышения в классе в Лиге наций", - подытожил Тлумак.

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Андрей Тлумак Украина Бельгия Лига Наций
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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