Федорчук: Меня неприятно удивил не только Ребров, но и его подопечные

Известный специалист Олег Федорчук поделился впечатлениями от игры сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций за выход в дивизион A против Бельгии (0:3).

- Уже с первых минут поединка в Генке стало очевидно, что «страусиное» поведение украинской сборной обречено на провал. Ставка на глухую оборону была ошибочной со стратегической стороны. Она свидетельствовала о том, что у рулевого Сергея Реброва не было четкого плана, как усложнить бельгийцам контроль мяча.

- А по вашему мнению, какой тактики нашим следовало придерживаться?

- Той же схемы, что несколько дней назад в Мурсии - 4-1-4-1. Да, она консервативная, но часто приносила нам дивиденды. А когда пять защитников и четыре полузащитника только и думают куда подальше отбить мяч, то никакой пользы от пребывания на поле нападающего Владислава Ваната не было. Он банально находился на голодном пайке, а атаки одна за другой накатывались на владения гостей.

- Почему на ваш взгляд в действиях гостей не было конструктива?

- А откуда ему было взяться, когда Александр Зинченко был передислоцирован на правый фланг обороны, а еще один полузащитник, который мог сыграть нестандартно - Георгий Судаков снова почему-то действовал слева и был незаметен. Кстати, бельгийцы быстро определились с уязвимым местом в обороне украинцев и атаковали позиции, которые защищал именно Зинченко. Ну и главное, бросалось в глаза, что целая группа ключевых исполнителей не успела восстановиться. Речь идет об Иване Калюжном, Илье Забарном, Николае Матвиенко, Алексее Гуцуляке, Викторе Цыганкове. Создавалось впечатление, что они мечтают об одном: как бы этот кошмар в Генке побыстрее закончился.

- То, что была выбрана ошибочная тактика - очевидно, но у Сергея Реброва была возможность исправить ситуацию благодаря появлению "свежих" игроков.

- Знаете, если несколько дней назад матч в Мурсии стал бенефисом тренера Реброва, то в Генке он не избежал фиаско. Рулевой прогадал с заменами в отличие от своего бельгийского коллеги Руди Гарсии, который на этот раз взял уверенный реванш.

Меня вчера неприятно удивил не только Ребров, но и его подопечные, за исключением разве что вратаря Андрея Лунина. Лига наций хотя и не идет ни в какое сравнение с чемпионатами мира или Европы, но это прекрасная возможность заявить о себе громко на международной арене. Однако с такой игрой нереально оказаться на "карандаше" у именитых скаутов, наоборот, образно говоря, акции только понижаются.

Конечно, надо быть в середине коллектива, чтобы точно знать почему вчера наши были такими беспомощными. Вопросов хватает, в частности, непонятно для чего появился на поле Александр Сваток, возможно, стоило со старта выпустить Артема Довбика. С ним считаются в Европе и при его присутствии защитники хозяев не шли так смело большими силами вперед.

Самое обидное, что бельгийцы не продемонстрировали ничего необычайно, просто наши сыграли очень слабо. Поэтому и был упущен шанс пробиться в элитный дивизион Лиги наций. И следует в ближайшее время тренерскому штабу продуктивно поработать над исправлением ошибок. Потому что с таким отношением к своим обязанностям нашим ничего не светит и в отборе на чемпионат мира.