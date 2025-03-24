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Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник
Но главный тренер принял свое решение
НВ Спорт
Тренер вратарей
Впрочем, Сергей Станиславович принял свое решение, и в обоих матчах место в воротах занял кипер "Реала" Андрей Лунин.
Напомним, что в итоге, сборная Украины в первом матче выиграла 3:1, но в ответном поединке проиграла 0:3 и не смогла повыситься в классе.
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