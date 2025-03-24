Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов перед матчами плей-офф Лиги наций с Бельгией рекомендовал главному тренеру украинской команды Сергею Реброву ставить на матчи голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, Сергей Станиславович принял свое решение, и в обоих матчах место в воротах занял кипер "Реала" Андрей Лунин.

Напомним, что в итоге, сборная Украины в первом матче выиграла 3:1, но в ответном поединке проиграла 0:3 и не смогла повыситься в классе.