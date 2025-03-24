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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но главный тренер принял свое решение

Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник

НВ Спорт

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов перед матчами плей-офф Лиги наций с Бельгией рекомендовал главному тренеру украинской команды Сергею Реброву ставить на матчи голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, Сергей Станиславович принял свое решение, и в обоих матчах место в воротах занял кипер "Реала" Андрей Лунин.

Напомним, что в итоге, сборная Украины в первом матче выиграла 3:1, но в ответном поединке проиграла 0:3 и не смогла повыситься в классе.

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Украина Бельгия Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Sandra777 (Львів)
24.03.2025 в 17:01
Та там пофіг кого ставити якщо тренер ніякий дає установку 10 захісників
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2
1
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Комментарии 1
Sandra777 (Львів)
24.03.2025 в 17:01
Та там пофіг кого ставити якщо тренер ніякий дає установку 10 захісників
Ответить
2
1

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