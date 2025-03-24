Эмоциональное закулисье. Какими были матчи между Украиной и Бельгией вне поля?

Долгожданное двухматчевое противостояние между Украиной и Бельгией подошло к концу. Результат – довольно ожидаемый (если говорить о проходе "красных дьяволов"), а вот ход матчей был очень эмоциональным.

Жеребьевка подсунула нам свинью в виде самой сильной из возможных команд – сборной Бельгии. Да, она в определенном кризисе. Да, туда пришел новый тренер. Но там выступают игроки мирового класса. И их не единицы, а что не имя – это звезда.

Начинали мы с домашнего матча. Вопрос о месте его проведения был достаточно интригующим. Польшу практически сразу отбросили из-за некачественных полей в марте, были также слухи и о Германии. В конце концов ошеломили всех – выбрали испанскую Мурсию. Там мы еще домашние поединки не играли.



Однако выбор довольно интересный, и не такой уж и плохой. Год назад – в марте 2024 – сборная тренировалась перед матчами плей-офф за выход в Лигу наций именно в Испании, теперь тоже год начала в этой теплой стране. Единственной проблемой было отсутствие ажиотажа на билеты. УАФ выставила на продажу все нижние секторы стадиона "Энрике Рока де Мурсия", который вмещает 31 179 болельщиков. А к верхним так и не перешла.

В итоге официальные данные говорят о том, что на трибунах было 8767 болельщиков. Однако как они поддерживали… Даже не половина стадиона, но было такое ощущение, что команды играют при аншлаге. И стоит заметить тот факт, что большую часть составляли именно женщины и дети. Поддерживали как и при 0:0, 0:1, так и, конечно, при счете 3:1.

А вот о фан-секторе бельгийцев так не скажешь. Они прилично пополнили бюджет Мурсии, ведь 19 и 20 марта забили почти все кафе и рестораны центра города. На стадионе вели себя довольно тихо, хотя приехало их в Мурсию немало. Громкими были они только при голе Лукаку. Довольно привередливые фанаты "красных дьяволов". Вернемся к ним еще в Генке.

Украинские сборники были очень сконцентрированы перед матчем. Забарный говорил о том, что это далеко не товарищеские поединки. Ребров отмечал, что у Мурсии будет только первый тайм. Даже на предматчевой тренировке казалось, что было меньше смеха и улыбок, чем всегда. Так и упоминалась фраза, которую Шевченко говорил в 2020 году Миколенко перед матчем против Испании. Наверное, она тогда у всех сборников вертелась в голове.



Прибытие на стадион также было очень суровым. С десяток ребят, стоявших у автобусов и просили автографы, остались практически ни с чем. Следует заметить, что практически все футболисты сборной спокойно уделяют внимание болельщикам: делают фото, дают автографы. Но перед матчем – это табу. Даже самые открытые и спокойные становятся закрытыми и сосредоточенными.

Интересно, что из двух команд перед матчем остановились дать автографы конкуренты в мадридском "Реале". Сначала расписывался Лунин, через несколько минут его сменил Куртуа.

Что было на поле в Мурсии – вы сами видели. Что было на трибунах – возможно, и слышали. Но это очень тяжело передать словами. Когда ты видишь, как твоя сборная моментами "возит" гораздо более сильного соперника. Когда не расклеивается, теряя двух футболистов и уступая в счете. Когда замены Реброва работают. У тебя муравьи не то что бегают по коже. Там целый муравьиный марафон.



А особенно было прекрасно видеть счастье и слезы радости малых фанатов. Они вынужденно проживают в Испании из-за того, что Россия решила забрать их дом. А сейчас им привезли праздник прямо к ним. Да, было не столько болельщиков, сколько может предложить Польша. Но не заслужили ли люди в Испании такого праздника?

У корреспондента UA-Футбола на счет вопроса фанатов возникла интересная ситуация на послематчевой пресс-конференции с Сергеем Ребровым. Журналист хотел отметить то, что была невероятная поддержка фанатов, однако заявил о "четверти стадиона". Ребров же сконцентрировался на цифре и заявил о трети. В итоге правда была где-то посередине. Сыграли эмоции у наставника сборной. Однако и журналист, и Ребров после ситуации уладили в личном разговоре.

Эмоции переполняли еще очень долго. После матча футболисты спокойно общались с фанатами, также некоторые остановились и на несколько вопросов к журналистам.

Похожее настроение команда привезла в Генк. Сосредоточены, сконцентрированы. Но уже немного веселее. Стандартная прогулка перед матчем с утра. Некоторые со временем еще один-два круга вокруг соседнего озера намотали. Те же привычные для футболистов фотки, но сколько же радости в глазах детей, которые с ними эти фотографии делали!

А еще здесь до сих пор помнят Руслана Малиновского. Он до сих пор является лицом одного из постеров в центральной части города. Также в пабе у стадиона есть его футболка со времен выступлений за “Генк”. Возможно, именно в ней он забил один из 30 голов за эту команду.

Сам город Генк – небольшой. В нем живут ориентировочно 65 тысяч человек – как условная Коломыя из Ивано-Франковской области. Соответственно, вместимость стадиона – это ориентировочно треть от населения города (здесь уже с математикой проблем не должно быть). Но стоит отметить работу местных стюардов и полиции. Как все было круто организовано. Они отлично рассортировали кучу машин с узеньких улочек по подходящим стоянкам. Лишь по несколько минут нужно было постоять в пробках на въезд и выезд. Такому нужно поучиться.

А дальше началось… Ну какие эмоции могут быть от такой "игры" сборной? Не очень хотелось, но приходилось соглашаться с бельгийцами, которые обвиняли “сине-желтых” в затягивании времени. Хотя и домашних болельщиков почти не было слышно. Наш фан-сектор был невероятно громким. Также и очень многие болельщики были рассредоточены по чаше стадиона между бельгийскими. Поэтому, несмотря на "футбол", сборная Украины свою дозу поддержки получила.

Но было одно "но". На этом стадионе действуют правила, что у всех, у кого увидели украинскую символику, ее забирали. Она была разрешена только в фан-секторе Украины. В общем, довольно логичное правило, но такое скрупулезное его соблюдение я видел впервые. Хотя со временем украинцы и к этому приспособились, пряча все под слоями одежды.

Возвращаемся к фанатам Бельгии. Когда они по-настоящему стали поддерживать команду? После первого гола Лукаку – он сделал счет 2:0. То есть 165 минут молчали, но в период близкой победы поверили в команду. Вот такой избалованный зритель у звездных "красных дьяволов".

Но интересно другое… Среднестатистический украинский фанат также стал избалованным после 3:1 в Мурсии. Это все умножилось на непонятную установку от Реброва на матч в Генке. В итоге получился эмоциональный провал.

Но какие же качели, какие же эмоции! Очень интересное получилось противостояние, учитывая, что это уровень немного выше, чем контрольные матчи. Хочется все-таки больше именно позитива. Но вряд ли (мягко сказано) футболисты не хотели того же.

Фото: UA-Футбол, УАФ