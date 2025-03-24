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"Следует отметить некоторые позитивные аспекты", - Ребров нашел позитив в матчах с Бельгией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер отчитался в соцсетях

"Следует отметить некоторые позитивные аспекты", - Ребров нашел позитив в матчах с Бельгией

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в соцсетях подвел итог матчей плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией (3:1, 0:3).

Наставник нашел позитив в том, что команда проиграла очень сильному сопернику.

"К сожалению, даже после всех положительных усилий в первой встрече, из-за крайне неудачной игре и результата вчера, мы не завоевали и не заслужили выход в Лигу А. Следует отметить некоторые позитивные аспекты этого противостояния, включая то, что мы боролись против очень качественной команды, показавшей свои лучшие качества во втором матче.

Но после такого результата эмоции, прежде всего, могут быть лишь преимущественно негативными. Хочется сделать выводы после вчерашней игры и с помощью летних товарищеских встреч начать подготовку к очень важному отбору на чемпионат мира", – сказал Ребров.

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