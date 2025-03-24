Леоненко: В сборной Украины должны быть довольны, что досталась Франция - отмазка уже готова

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о перспективах сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.

– Ребров в послематчевом интервью сказал , что рассматривает Лигу наций больше, чем товарищеский турнир. Согласны с таким мнением?

– Когда счет стал 0:3, Ребров уже начал думать, что говорить после матча, вот и выдал. Если это товарищеский турнир, то что ты «автобус» возле своей штрафной с первых минут поставил?

– Сборной Украины еще не повезло. Последним нашим соперником в отборе на чемпионат мира стала Франция , которая после 0:2 в Хорватии дома победила с таким же счетом и по пенальти прошла дальше. С "клетчатыми" было бы гораздо проще, согласны?

– "Мбаппенко" в матче с Украиной будет улучшать свою бомбардирскую статистику, если будет здоров. Наши футболисты и тренерский штаб должны радоваться, что Франция добралась. Отмазка уже готова: "Это почти чемпионы мира!". А если удачно сыграют, то Ребров снова будет классным. Беспроигрышный вариант.