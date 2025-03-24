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Леоненко: В сборной Украины должны быть довольны, что досталась Франция - отмазка уже готова

Национальная сборная Украины
Обновлено

Беспроигрышный вариант

Леоненко: В сборной Украины должны быть довольны, что досталась Франция - отмазка уже готова

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о перспективах сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.

– Ребров в послематчевом интервью сказал , что рассматривает Лигу наций больше, чем товарищеский турнир. Согласны с таким мнением?

– Когда счет стал 0:3, Ребров уже начал думать, что говорить после матча, вот и выдал. Если это товарищеский турнир, то что ты «автобус» возле своей штрафной с первых минут поставил?

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– Сборной Украины еще не повезло. Последним нашим соперником в отборе на чемпионат мира стала Франция , которая после 0:2 в Хорватии дома победила с таким же счетом и по пенальти прошла дальше. С "клетчатыми" было бы гораздо проще, согласны?

– "Мбаппенко" в матче с Украиной будет улучшать свою бомбардирскую статистику, если будет здоров. Наши футболисты и тренерский штаб должны радоваться, что Франция добралась. Отмазка уже готова: "Это почти чемпионы мира!". А если удачно сыграют, то Ребров снова будет классным. Беспроигрышный вариант.

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Украина Франция Бельгия Виктор Леоненко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Зритель (Харьков)
24.03.2025 в 18:44
У групі з Францією шансів на 1-е місце нема ніяких. З Ребровим буде важка боротьба за 2-е місце, і не факт, що успішна. Якщо пролізуть у плей-офф - треба сподіватися тільки на диво.
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Комментарии 3
Зритель (Харьков)
24.03.2025 в 18:44
У групі з Францією шансів на 1-е місце нема ніяких. З Ребровим буде важка боротьба за 2-е місце, і не факт, що успішна. Якщо пролізуть у плей-офф - треба сподіватися тільки на диво.
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0
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Sandra777 (Львів)
24.03.2025 в 18:35
З тим тренером для нас Андора топ збірна
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MaximSK (Киев)
24.03.2025 в 18:12
Ребров говорит постоянно, что ЛН товарищеский турнир, главное попасть в ЧМ, но как это сделать, если в группе мы максимум второе место займем, а в плей-офф будут 2 соперника одного уровня с нами либо вообще гранд, который займет второе место. Условная Польша, Уэльс или Шотландия порвут нас с таким тренером и игроками ИМХО, особенно если игра будет в гостях.
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