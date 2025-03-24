Ярмоленко вошел в топ-5 самых возрастных полевых игроков сборной Украины

Ответный матч плей-офф против Бельгии (0:3) Андрей Ярмоленко провел в 35 лет 151 день.

Таким образом, Ярмоленко стал 10-м игроком, выступавшим за сборную Украины в этом возрасте. Причем в общем списке самых старших футболистов он занимает теперь 8-е место, а среди полевых игроков – 5-е.

К слову, в десятку украинских "аксакалов" входят 3 голкипера, 3 защитника, 3 полузащитника и 1 нападающий.