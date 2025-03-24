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Хацкевич: Давайте будем верить Реброву, главную задачу его команда выполнила

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт говорит, что нужно поддержать главного тренера сборной

Хацкевич: Давайте будем верить Реброву, главную задачу его команда выполнила

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил в целом итоги выступления сборной Украины в нынешнем сезоне Лиги наций.

– После Бельгии присутствуют ли у вас флешбеки по противостоянию Украины с Францией в отборе на ЧМ-2014, когда в первой игре команда Михаила Фоменко одержала блестящую победу – 2:0, а в выездном поединке проиграла со счетом 0:3?

– Ой, знаете… Сколько сборная Украины играет, столько и говорят о том, что именно вторые матчи даются ей очень тяжело. Этот поединок с бельгийцами подтверждает эту закономерность.

– Вообще от выступления команды Реброва в Лиге наций очень противоречивые ощущения. С одной стороны, после неудачного старта команда все-таки сумела остаться в дивизионе В Лиги наций, с другой – как можно говорить о выполненном задании на турнир, когда до выхода в элиту оставалось 20 минут игрового времени? Как оцените игру сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций?

– Сергей Станиславович сам говорил, что команда выполнила стоящие перед ней на групповом этапе задачи – сохранили прописку. Сейчас мы с вами размышляем об упущенном шансе выйти в дивизион А, хотя на предыдущей стадии Украине до последнего угрожал вылет в дивизион С. Поэтому да, ощущения от этой кампании очень противоречивы. Давайте будем верить Реброву, что главную задачу его команда выполнила. Пожалуй, еще не пришло то время, чтобы Украина вернулась в дивизион А.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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masimka9 (Днепр)
24.03.2025 в 20:18
Я Смотрел на Мегого спорт Т2- на смарт ТВ Сони с комнатной антенной,без нее подвисал канал...
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Комментарии 4
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masimka9 (Днепр)
24.03.2025 в 20:18
Я Смотрел на Мегого спорт Т2- на смарт ТВ Сони с комнатной антенной,без нее подвисал канал...
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0
0
Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 20:10
Я вообще не понимаю, почему на Реброва все накинулись? Он выжал максимум из того, что у него было. Хватить мнить себя кудесниками мяча. Оглянитесь вокруг, какие предпосылки для сильной сборной???
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Зритель (Харьков)
24.03.2025 в 20:17
25% владения мячом в последнем матче - это всё-таки перебор.
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Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 20:28
До середины второго тайма у нас была надежда! А если бы в первом побежали забивать, то она могла бы сразу тогда и закончиться. 99% тренеров с таким подбором игроков и против такой сборной выбрали такую же тактику. Вечный вопрос Лобановского: игров под тактику или тактика под игрока?
 
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