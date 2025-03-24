Хацкевич: Давайте будем верить Реброву, главную задачу его команда выполнила

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил в целом итоги выступления сборной Украины в нынешнем сезоне Лиги наций.

– После Бельгии присутствуют ли у вас флешбеки по противостоянию Украины с Францией в отборе на ЧМ-2014, когда в первой игре команда Михаила Фоменко одержала блестящую победу – 2:0, а в выездном поединке проиграла со счетом 0:3?

– Ой, знаете… Сколько сборная Украины играет, столько и говорят о том, что именно вторые матчи даются ей очень тяжело. Этот поединок с бельгийцами подтверждает эту закономерность.

– Вообще от выступления команды Реброва в Лиге наций очень противоречивые ощущения. С одной стороны, после неудачного старта команда все-таки сумела остаться в дивизионе В Лиги наций, с другой – как можно говорить о выполненном задании на турнир, когда до выхода в элиту оставалось 20 минут игрового времени? Как оцените игру сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций?

– Сергей Станиславович сам говорил, что команда выполнила стоящие перед ней на групповом этапе задачи – сохранили прописку. Сейчас мы с вами размышляем об упущенном шансе выйти в дивизион А, хотя на предыдущей стадии Украине до последнего угрожал вылет в дивизион С. Поэтому да, ощущения от этой кампании очень противоречивы. Давайте будем верить Реброву, что главную задачу его команда выполнила. Пожалуй, еще не пришло то время, чтобы Украина вернулась в дивизион А.