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Миколенко: Бельгия нас не удивила
Это топ-сборная
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Защитник
"У нас не получилось контратаковать и поэтому мы очень много оборонялись. На следующем сборе мы встретимся, разберем ошибки. Такие моменты тоже нужно переживать.
Доку – игрок топ-класса. Если ты сдерживаешь его 90 минут, то он в последние 3 минуты может сделать результат. Это ни для кого не новость.
Бельгия нас не удивила. Мы выиграли 3:1 в первом матче, но во втором при поддержке трибун они показывали, что они топовая сборная", – сказал Миколенко.
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