Миколенко: Бельгия нас не удивила

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко подвел итог матча с Бельгий (0:3) в плей-офф раунде Лиги наций.

"У нас не получилось контратаковать и поэтому мы очень много оборонялись. На следующем сборе мы встретимся, разберем ошибки. Такие моменты тоже нужно переживать.

Доку – игрок топ-класса. Если ты сдерживаешь его 90 минут, то он в последние 3 минуты может сделать результат. Это ни для кого не новость.

Бельгия нас не удивила. Мы выиграли 3:1 в первом матче, но во втором при поддержке трибун они показывали, что они топовая сборная", – сказал Миколенко.