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Миколенко: Бельгия нас не удивила

Национальная сборная Украины

Это топ-сборная

Миколенко: Бельгия нас не удивила

фото из свободных источников

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко подвел итог матча с Бельгий (0:3) в плей-офф раунде Лиги наций.

"У нас не получилось контратаковать и поэтому мы очень много оборонялись. На следующем сборе мы встретимся, разберем ошибки. Такие моменты тоже нужно переживать.

Доку – игрок топ-класса. Если ты сдерживаешь его 90 минут, то он в последние 3 минуты может сделать результат. Это ни для кого не новость.

Бельгия нас не удивила. Мы выиграли 3:1 в первом матче, но во втором при поддержке трибун они показывали, что они топовая сборная", – сказал Миколенко.

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Украина Бельгия Виталий Миколенко
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1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
24.03.2025 в 20:43
як можливо здивувати такого безмозлого
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Комментарии 3
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
24.03.2025 в 20:43
як можливо здивувати такого безмозлого
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Не люблю футбол (Хорол)
24.03.2025 в 20:14
Здивували ви всіх,олухи!
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Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 20:07
Ну динамовцев так точно, они привычные
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