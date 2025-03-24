От любви к ненависти один автобус. Стоит ли лить столько хейта на сборную Украины из-за поражение Бельгии?

22 ноября прошлого года состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций за выход в группу A. Из всех возможных соперников нам достался самый тяжелый и с самыми звездными футболистами – сборная Бельгии. Уже тогда – еще за почти четыре месяца до матчей – много украинцев похоронили сборную Реброва. А самого Сергея Станиславовича уже отправили в отставку. Любим мы драматизировать. И очень это любим делать, переходя из крайности в крайность.

И по такому же сценарию состоялась (не)поддержка в недавних матчах "сине-желтых". Быстро герои стали антигероями. А точнее, больше всего ненависти полилось на Сергея Реброва. Его автобус перевез отношение болельщиков с остановки "любовь" к остановке "ненависть". По крайней мере, такое мнение сейчас существует у большинства фанатов.

Но теперь вопрос к ним. Многие из вас ожидали, что сборная Украины пройдет Бельгию? Или хотя бы раз победит за эти два матча? Если да, то очень интересно узнать, чем вы руководствовались. Нашими недавними результатами в Лиге наций против середняков? Возвращением Куртуа и де Брюйне в сборную? Новым быстрым поколением "красных дьяволов", которое на месте может накрутить двух-трех соперников? Чем?

***

Но сборная Украины удивила в первом матче. На старте поединка в Мурсии именно команда Реброва зажала соперника на его половине поля, создав два момента. А первый удар от Бельгии был по воробьям от того же де Брюйне, потому что с ним плотно играли. Параллельно Матвиенко и Забарный съели эту невероятную гору мышц Ромелу Лукаку. Нападающий в итоге забил, но только после стандарта. И в этом голевом моменте в игру вошли самое упомянутое мастерство: невероятная подача де Брюйне и прекрасная игра от Лукаку. Мировой класс.

Параллельно у нас ломается Конопля, потом выходит Сыч и снова Ребров производит вынужденную замену, ведь защитник "Карпат" получает травму. На помощь приходит Зинченко, который закрывает правую бровку. Вот именно Александр и тогда стал нашим мировым классом.

Он сделал передголевую передачу во время нашего второго взятия ворот, ассист – в третьем мяче. Параллельно бил, подключался к атаке и обострял. Попал однажды в штангу. Да, у него было мало работы в обороне. Но это ли его проблема? Такой футболист, как Зинченко, не должен сидеть на скамейке для запасных в своем клубе. Пусть это и "Арсенал", который борется за чемпионство в АПЛ. Он уже 21 год так борется.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Замены Реброва были своевременными, сыграли прекрасно. Футболисты показали себя практически на максимум. Могли и больше забивать. Да еще и не пропустили на исходе матча, как у "сине-желтых" это иногда получается сделать.

Забарный в этом поединке – это отдельная тема. Защитник-мечта для тренера типа Гвардиолы. Цыганкову потребовалось время, чтобы включиться, но во втором тайме он это сделал. И очень мощно. А о выходе Гуцуляка и говорить нечего. Житомир – сила! Несколько минут на поле и игрок "Полесья" забивает в ворота одного из лучших голкиперов мира, хладнокровно реализуя дуэль.

***

Казалось, что ответный матч можно было бы пропустить, но и там позитив есть. Касается он персоналий. Андрей Лунин, несмотря на три пропущенных, провел второй подряд отличный поединок за сборную. Прекрасное чтение игры, перехвата и сэйвы. А такие голы, которые ему забивали, далеко не каждый топ-вратарь мира возьмет.

Алексей Гуцуляк носился по флангу, как Карлсон по крышам. На оборону отрабатывал на все 100%, пока хватало сил. Очень сильно помогал Зинченко останавливать Доку, который весь матч эффектно и эффективно крутил мячом.

Относительно замен тоже стоило бы промолчать, но и здесь есть позитив. Богдан Михайличенко не играл за сборную с июня прошлого года – он тогда получил несколько минут в товарняке с Польшей. А в Генке он вынужденно вышел на поле из-за травмы Миколенко. Даже не так… Он буквально вылетел и как ракета носился по флангу от обороны до атаки. Едва ассист на Довбика не сделал при счете 0:2. Дали бы ему еще минут 10, то бы и забил (увы, что это все сослагательное наклонение).

***

Безумный результат первого матча испортил автобус во втором. Даже не счет, а просто не очень умная защитная установка от тренерского штаба.

Однако! Слишком большой эмоциональный спад устроили болельщики вчера вечером. Слишком большой. Да, проигрывать 0:3 не приятно, а особенно после такой безумной победы. И победы не просто на табло, но и за игрой. Но вы видели игру де Брюйне? Это что-то невероятное, это космос. Лукаку? Как минимум, не ниже. В общем – результат достаточно закономерен. А вот реакция масс на него – не слишком адекватна.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуживала ли сборная большого хейта вчера после такого классного матча в Мурсии? Стирается ли с истории тот первый поединок, если второй проиграли и по сумме двух встреч не прошли соперника? Вот в чем вопрос.