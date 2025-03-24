"Всем футбольным людям было понятно, что надо играть от обороны", - эксперт оправдал тактику Реброва в Бельгии

Впечатлениями о втором поединке плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина (3:0) с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в прошлом форвард "Днепра", "Полиграфтехники", "Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко.

- Сразу же стало видно, что наши футболисты играют от обороны, рассчитывая на контратаки, - сказал он. - Однако в первом тайме в контратаках у сборной Украины ничего не складывалось. Несколько раз хоть и выходили в зону, но концовка никакого эффекта не имела. Однажды Зинченко пытался угрожать воротам ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч прошел рядом со штангой. Причем, эта первая попытка добиться успеха пришлась аж на 27-ю минуту. Если же говорить о событиях первой половины встречи в целом, то уже тогда процентное соотношение владения мячом показало полное преимущество бельгийцев. Я думаю, что тренерская установка предусматривала плотную игру в обороне и возможность искать свой шанс в контратаках. Так вот, уже в первом тайме оправдались мои предположения, что игра нашей сборной будет строиться именно таким образом. Бельгийцы же с первых минут вели осаду ворот Андрея Лунина, и понять их можно - в основное время им нужно было забивать не один, а как минимум два мяча. Но если в первой половине игры футболисты сборной Украины справились с обороной своих ворот, то во второй сделать это не удалось. Своим мастерством бельгийцы довели дело до нужного счета. Сначала Де Кейпер выиграл верховую дуэль у Цыганкова, отдал мяч на Доку, а тот отпасовал его назад. После этого Де Кейпер остроумно пробил в дальний угол ворот низом, открыв счет. А затем отличался уже Лукаку, который забил дважды. В ситуации с первым взятием ворот Сваток не успел его закрыть и нападающий здорово исполнил удар, пробив в падении слета в самый нижний угол. Подобные мячи для вратарей считаются очень тяжелыми. Второй гол Лукаку пришелся в тот же угол ворот, но уже после мощного "выстрела" из пределов штрафной площадки. Все эти события уложились в последние двадцать минут матча, и этот факт еще больше подчеркивает обидность поражения. Получается, могли достойно противостоять сопернику больше одного часа, но...

- Чего не хватило нашей национальной команде, чтобы радость от первого матча перенести и на второй?

- Всем футбольным людям было понятно, что после 3:1 в Мурсии стоило на выезде играть от обороны. Наши так и играли, ведь натиск бельгийцев был мощный и непрерывный. Они во владении мячом значительно превзошли украинскую сборную, да и вообще считались фаворитом матча. К сожалению, подопечным Реброва не удалось провести продуктивную контратаку и отличиться хотя бы одним голом. Почти все игровое время наши футболисты преимущественно оборонялись. За всю игру было лишь каких-то три момента, чтобы осуществить выход из обороны в атаку. Однако не получилось.

- Некоторые из специалистов считает, что украинцам, возможно, стоило применить другую тактику ...

- Я все же считаю, что тактика, выбранная на второй матч тренерским штабом, была правильной. Преимущество в два гола, конечно же, давало возможность чувствовать себя увереннее, однако получилось так, что пришлось вспомнить известную фразу: "Команда играет так, как позволяет ей соперник". В Генке был как раз тот случай, когда соперник не позволял играть. Впрочем, удивляться нечего: сборная Бельгии - команда, которая всегда считается ведущей, одной из лучших в европейском футболе. Сейчас в ней происходит смена поколений, да и тренер сменился. А при таких условиях иногда и случаются сбои, как это было в Мурсии.

- В первой встрече между украинцами и бельгийцами в составе последних не было Доку. Однако во второй этот футболист был едва ли не самым активным среди "Красных дьяволов" и держал в напряжении всю оборону сборной Украины.

- Отличный футболист, что и говорить! Он очень быстроногий, мобильный, взрывной. Доку чем-то напоминает мне нашего Мудрика. Правда, у украинца другой стиль. А вот бельгиец очень резкий, мгновенно смещается то влево, то вправо. За счет своей стартовой скорости Доку легко обыгрывает "один в один" любого соперника. Эффективно опекать этого юркого игрока одному человеку не под силу - нужно как минимум двое. Считаю, что он во многом "делал погоду" в игре сборной Бельгии.