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Национальная сборная Украины

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Ребров закрыл комментарии в своих последних постах в Instagram

Национальная сборная Украины
Обновлено

На сборную идет много хейта

Ребров закрыл комментарии в своих последних постах в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров закрыл комментарии к 3 своим последним постам в Инстаграме, которые были посвящены двум последним матчам национальной команды плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.

Сборная Украины в плей-офф за право играть в дивизионе А Лиги наций по итогам двух матчей проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, что ранее тренер прокомментировал поражение от Бельгии и даже нашел позитив.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romedon
24.03.2025 в 20:15
Сцикло воно і в соцмережах сцикло
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Комментарии 3
Romedon
24.03.2025 в 20:15
Сцикло воно і в соцмережах сцикло
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0
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Romerik (YNWA)
24.03.2025 в 19:57
Шкода. Там цікаві думки озвучувались і побажання куди йому піти. Навіть були деякі генії, які склади на матчі писали, які треба виставляти. Замість того щоб повчитися, він закриває
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Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 19:35
Ну так понятно почему: столько д3рьма вылили ему на голову, люди, возомнившие себя чуть ли не бразильцами. А по факту он выжал максимум из того материала, что у него было. Разве наши клубы блестают в еврокубках, разве уровень чемпионата не дно? А планов как у Наполеона
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