Ребров закрыл комментарии в своих последних постах в Instagram

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров закрыл комментарии к 3 своим последним постам в Инстаграме, которые были посвящены двум последним матчам национальной команды плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.

Сборная Украины в плей-офф за право играть в дивизионе А Лиги наций по итогам двух матчей проиграла Бельгии (3:1, 0:3).