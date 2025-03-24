Национальная сборная Украины
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Ребров закрыл комментарии в своих последних постах в Instagram
На сборную идет много хейта
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров закрыл комментарии к 3 своим последним постам в Инстаграме, которые были посвящены двум последним матчам национальной команды плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.
Сборная Украины в плей-офф за право играть в дивизионе А Лиги наций по итогам двух матчей проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, что ранее тренер прокомментировал поражение от Бельгии
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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Romedon
24.03.2025 в 20:15
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