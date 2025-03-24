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Национальная сборная Украины

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Требуются изменения. Сборной Украины нужно определиться с целями и амбициями

Национальная сборная Украины
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За следующие годы нужно решить, что действительно важно

Требуются изменения. Сборной Украины нужно определиться с целями и амбициями

Getty Images / Global Images Ukraine

Денис Снигур Автор UA-Футбол
Новина українською

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что этот турнир он видит больше как товарищеский и расценивает его как подготовку к отборочному циклу на Чемпионат Мира. Также Сергей Станиславович заявил о просмотре кандидатов в сборную в ближайших контрольныхвстречах.

Из-за постоянных травм, которые, к сожалению, сопровождают нашу команду, дисквалификацию Мудрика и путаницу важных турниров и товарищеских матчей, мы до сих пор не имеем точного основного состава и незаменимой "обоймы" игроков этого "лучшего поколения украинского футбола". Перспективы попасть на ЧМ выглядят "туманными", потому что впереди игры в группе с Францией, об уровне которой можно ничего и не говорить, а также Исландия и Азербайджан, матчи с которыми могут неприятно удивить, а "викинги" вообще выглядят основными конкурентами за второе место.

Сборную ожидает много работы, но сначала нужно определиться с "вектором" и реальными возможностями этого коллектива. Прямо сейчас для Украины действительно важно попасть на Мундиаль, или, может, все-таки стоит сконцентрироваться на привлечении новых кадров, в том числе и из молодежки, для дальнейшего развития и наигрывания игры и своего стиля? Давайте над этим и поразмышляем.

"Смена поколений" в полузащите прошла "гладко", множество вариантов на вратарскую позицию, Забарный и Матвиенко на годы "забетонировали" защиту, Ярмоленко — 35, не проблема, есть готовая замена в виде Цыганкова, "Пичичи" Довбик, "десант" из АПЛ и опытный тренер.

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Так можно характеризовать национальную сборную Украины по футболу. А по факту есть: несыгранные между собой игроки, постоянные изменения игровой схемы и нехватка агрессивной игры впереди. Этим знаменуется период Реброва и его тренерского штаба в сборной. Конечно, не надо "вешать всех собак" только на тренера. Сборники - это взрослые, сформированные футболисты (по крайней мере, так должно быть), которые тоже поиграли на определенном уровне и сами хотя бы минимально должны понимать, как играть против того или иного соперника. Так же как должны были видеть, что "глухая защита" против такого соперника, как Бельгия, рано или поздно "сыграет злую шутку" с нами и что лучше было бы побольше пытаться отодвигать мяч от собственных ворот. Безрезультатное владение мячом тоже является "раздражителем" для болельщиков в исполнении Сборной Украины последнего периода, но чего-то в этом матче взять мяч под свой контроль или пытаться сделать это мы не смогли, и не надо говорить: Так Бельгия начала прессинговать! Если мы хотим расти, мы должны даже в таких матчах брать игру в "свои руки", потому что тогда зачем вообще играть, это же гиганты европейского футбола, куда нам к до них.

Похоже, нужны изменения. И это не об увольнении главного тренера или вызове совсем других игроков, а об изменениях в задачах, стоящих перед сборной. Кажется, мы пытаемся взять на себя слишком много задач: и развитие молодежи с их вовлечением в основную команду, и выход в финальные части чемпионатов Европы и Мира, и играть мы хотим первым номером, но это либо вообще не получается, либо просто владение мячом "ради владения". Думаю, стоит выбрать что-то одно и двигаться в этом направлении, и потратить все свои силы для установки "на рельсы" этого единственного.

Требуются изменения. Сборной Украины нужно определиться с целями и амбициями - изображение 2

Сидорчук и Степаненко завершили свои карьеры в сборной, Георгий Бущан на фоне трех конкурентов (Лунин, Трубин, Ризнык) и своего возраста тоже будет постепенно все меньше вызываться в лагерь сборной. Будет ли еще вызываться Андрей Ярмоленко, для которого этот сезон вообще может стать последним в карьере? Будет ли вызываться Руслан Малиновский, или наигрываться Ярмолюк – тоже вопрос, потому что имеем в противовес опыту и уровню молодость и перспективность, но выбор нужно будет сделать, потому что в случае вызова обоих мы все равно не получим сыгранности из-за предоставления игровой практики то одному, то другому. Отсутствие Бражка – это разовая "акция" или Калюжный действительно первый номер на позиции опорного полузащитника? Также тренерам нужно будет "поломать голову" над заменой Мудрика, потому что "гибридная" позиция Судакова не принесла результата, а игрокам, таким как Кабаев и Назаренко, нужно набирать форму в УПЛ. Хотя, возможно, стоит попробовать слева Ваната?

На эти и многие другие вопросы должны дать ответ тренерский штаб нашей сборной в течение следующих нескольких месяцев, сделать выводы, забыть предыдущие "осечки" и двигаться дальше. Мы продолжим болеть за главную команду нашей страны, надеясь, что вся критика будет услышана и воспринята правильно как игроками, так и тренерами. Большие победы и достижения еще ждут впереди, главное – верить в них, а также в собственные силы!

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Сергей Ребров Украина Национальная сборная Украины Лига Наций отбор на ЧМ-2026
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Комментарии
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MaximSK (Киев)
24.03.2025 в 20:28
Никто не требует от сборной сверхрезультата, но с этими игроками при хорошем тренере мы могли бы быть в Топ-16 или даже Топ-12 в Европе, сейчас мы играем на уровне Македонии или Болгарии, нас может обыграть любая средняя сборная. Уровень сборной падает, Уэльс, Польша, Чехия, Турция и Шотландия выше уровнем чем мы к сожалению. Понятно что это не только вина Реброва, но я не увидел никакой тренерской работы у него, он часто тактически проигрывает свои матчи и самое главное не учится на своих ошибок.
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Комментарии 13
MaximSK (Киев)
24.03.2025 в 20:28
Никто не требует от сборной сверхрезультата, но с этими игроками при хорошем тренере мы могли бы быть в Топ-16 или даже Топ-12 в Европе, сейчас мы играем на уровне Македонии или Болгарии, нас может обыграть любая средняя сборная. Уровень сборной падает, Уэльс, Польша, Чехия, Турция и Шотландия выше уровнем чем мы к сожалению. Понятно что это не только вина Реброва, но я не увидел никакой тренерской работы у него, он часто тактически проигрывает свои матчи и самое главное не учится на своих ошибок.
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2025 в 19:51
Дехто, після першого матчу, в стані ейфорії запитував бельгійців (в статті про те, що пише бельгійська преса про перший матч): ХТО ВИ ТАКІ? То от, маю бажання запитати в цього спеціаліста, може він мені відповість, а хто МИ такі?
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Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 20:06
Мы украинцы - это звучит гордо! Планы у нас как у Наполеона, мы всё можем, а если не получается, то сразу ищем, кто виноват, например, Ребров! И т.д. по списку
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2025 в 20:11
Я не розумію, чому в наших вболівальників настільки завищені сподівання. ЧОМУ??? Начебто, в нас немає футбольного "Єдыного", щоб промивати мізки вболівальникам, але, ми завжди хочемо від нашої збірної, щоб вона грала, як Іспанія, або Німеччина. Що це за сіндром завищеного сподівання? Як він на латині називається, хто скаже?
 
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2025 в 19:49
То що, знов запитаю в шановної громади. То Ребров тренер чи фізрук? Що скажете?
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Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 20:00
И я спрошу:- уровень нашего чемпионата ниже среднего или ниже некуда; - на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА; - назовите хотя бы три клуба, которые могут достойно представлять страну в еврокубках; - назовите хотя бы трех украинских нападающих, которые стабильно показывают высокий уровень и за которыми выстраивается очередь из топ клубов Европы
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2025 в 20:07
Є таке. Але, давайте поглянемо на... Хорватію, що ледве не стала нашою "одногрупнецею". Там також слабкий чемп, але збірна дуже сильна.
 
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Matachorros (Chicago)
24.03.2025 в 19:33
Сборной нужно убрать тренера лузера, без этого все размышления бесполезны
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Goodwin95 (Киев)
24.03.2025 в 19:39
Дело не в зеркале, когда морда кривая. Из кого строить сборну? Наш чемпионат великий и могучий, у нас есть топ клубы по европейским меркам? Надо сказать Реброву большое спасибо за то, что он хоть на мгновение дал нам эту надежду. И перестать быть глупцами, которые считают, что из ничего можно сделать ффсё! Тут никакой тренер не поможет, тут психиатр нужен
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MaximSK (Киев)
24.03.2025 в 20:21
Перед прошлым Евро у нас почти вся сборная успешно выступала в Топ-чемпионатах в основах своих команд, многие отмечали что у нас очень сильный состав, даже иностранные тренеры, но под руководством Реброва мы умудрились проиграть румынам 3-0, у которого состав был слабее. Если тренер слабый и выбирает неправильную тактику, то хороший состав не помогает.
 
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2025 в 20:32
Але, румунам ми програли рік тому. Проїхали. Що до поразки від Бельгії? Ми мали перемагати бельгійців, чи як?
 
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MaximSK (Киев)
24.03.2025 в 20:38
Лекарь (село Дарниця)После победы над Бельгией был резкий взлет, а после вчерашней игры резкое падение вниз, а падать всегда больно. К тому же мы слабо выступили в групповом этапе ЛН, чуть не вылетели в Дивизион С и по игре выглядели откровенно слабо, никакой тренерской работы не видно. Про Евро я уже говорил,у нас был очень сильный состав, но мы умудрились занять последнее место в группе. Везде у него провалы, зачем нам такой тренеришка?
 
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2025 в 19:48
Похмілля - страшна справа. А як святкували, як святкували
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