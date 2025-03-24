Требуются изменения. Сборной Украины нужно определиться с целями и амбициями

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что этот турнир он видит больше как товарищеский и расценивает его как подготовку к отборочному циклу на Чемпионат Мира. Также Сергей Станиславович заявил о просмотре кандидатов в сборную в ближайших контрольныхвстречах.

Из-за постоянных травм, которые, к сожалению, сопровождают нашу команду, дисквалификацию Мудрика и путаницу важных турниров и товарищеских матчей, мы до сих пор не имеем точного основного состава и незаменимой "обоймы" игроков этого "лучшего поколения украинского футбола". Перспективы попасть на ЧМ выглядят "туманными", потому что впереди игры в группе с Францией, об уровне которой можно ничего и не говорить, а также Исландия и Азербайджан, матчи с которыми могут неприятно удивить, а "викинги" вообще выглядят основными конкурентами за второе место.

Сборную ожидает много работы, но сначала нужно определиться с "вектором" и реальными возможностями этого коллектива. Прямо сейчас для Украины действительно важно попасть на Мундиаль, или, может, все-таки стоит сконцентрироваться на привлечении новых кадров, в том числе и из молодежки, для дальнейшего развития и наигрывания игры и своего стиля? Давайте над этим и поразмышляем.

"Смена поколений" в полузащите прошла "гладко", множество вариантов на вратарскую позицию, Забарный и Матвиенко на годы "забетонировали" защиту, Ярмоленко — 35, не проблема, есть готовая замена в виде Цыганкова, "Пичичи" Довбик, "десант" из АПЛ и опытный тренер.

Так можно характеризовать национальную сборную Украины по футболу. А по факту есть: несыгранные между собой игроки, постоянные изменения игровой схемы и нехватка агрессивной игры впереди. Этим знаменуется период Реброва и его тренерского штаба в сборной. Конечно, не надо "вешать всех собак" только на тренера. Сборники - это взрослые, сформированные футболисты (по крайней мере, так должно быть), которые тоже поиграли на определенном уровне и сами хотя бы минимально должны понимать, как играть против того или иного соперника. Так же как должны были видеть, что "глухая защита" против такого соперника, как Бельгия, рано или поздно "сыграет злую шутку" с нами и что лучше было бы побольше пытаться отодвигать мяч от собственных ворот. Безрезультатное владение мячом тоже является "раздражителем" для болельщиков в исполнении Сборной Украины последнего периода, но чего-то в этом матче взять мяч под свой контроль или пытаться сделать это мы не смогли, и не надо говорить: Так Бельгия начала прессинговать! Если мы хотим расти, мы должны даже в таких матчах брать игру в "свои руки", потому что тогда зачем вообще играть, это же гиганты европейского футбола, куда нам к до них.

Похоже, нужны изменения. И это не об увольнении главного тренера или вызове совсем других игроков, а об изменениях в задачах, стоящих перед сборной. Кажется, мы пытаемся взять на себя слишком много задач: и развитие молодежи с их вовлечением в основную команду, и выход в финальные части чемпионатов Европы и Мира, и играть мы хотим первым номером, но это либо вообще не получается, либо просто владение мячом "ради владения". Думаю, стоит выбрать что-то одно и двигаться в этом направлении, и потратить все свои силы для установки "на рельсы" этого единственного.

Сидорчук и Степаненко завершили свои карьеры в сборной, Георгий Бущан на фоне трех конкурентов (Лунин, Трубин, Ризнык) и своего возраста тоже будет постепенно все меньше вызываться в лагерь сборной. Будет ли еще вызываться Андрей Ярмоленко, для которого этот сезон вообще может стать последним в карьере? Будет ли вызываться Руслан Малиновский, или наигрываться Ярмолюк – тоже вопрос, потому что имеем в противовес опыту и уровню молодость и перспективность, но выбор нужно будет сделать, потому что в случае вызова обоих мы все равно не получим сыгранности из-за предоставления игровой практики то одному, то другому. Отсутствие Бражка – это разовая "акция" или Калюжный действительно первый номер на позиции опорного полузащитника? Также тренерам нужно будет "поломать голову" над заменой Мудрика, потому что "гибридная" позиция Судакова не принесла результата, а игрокам, таким как Кабаев и Назаренко, нужно набирать форму в УПЛ. Хотя, возможно, стоит попробовать слева Ваната?

На эти и многие другие вопросы должны дать ответ тренерский штаб нашей сборной в течение следующих нескольких месяцев, сделать выводы, забыть предыдущие "осечки" и двигаться дальше. Мы продолжим болеть за главную команду нашей страны, надеясь, что вся критика будет услышана и воспринята правильно как игроками, так и тренерами. Большие победы и достижения еще ждут впереди, главное – верить в них, а также в собственные силы!