Но ведь там - Франция. Перспективы сборной Украины на пороге нового этапа

Вот и завершилась Лига наций для сборной Украины. Последним матчем, которые увидели болельщики был выезд в Бельгию, который завершился не так как хотелось бы. Первая игра подарила надежу и заставила верить, что наконец то у нас может что-то получиться. Тогда сборная Украины, проигрывая по ходу матча смогла перевернуть все с ног на голову и забить три мяча и выиграть 3:1. А вот ответная встреча оказалась не совсем утешительной и подопечные Сергея Реброва не справились с натиском бельгийцев и разгромно уступили 3:0, что привело к общему счету 4:3 в пользу сборной Бельгии.

Поражение в данной паре означает, что сборная Украины остается там, где и была – это Лига В. Тепер остается понять: хорошо это или плохо? Также нужно проанализировать и понять почему это случилось и какие наше перспективы в следующем розыгрыше Лиги наций.

Итоги матчей с Бельгией

20 марта 2025 года сборная Украины одержала впечатляющую победу над Бельгией со счетом 3:1. Матч проходил в испанской Мурсии.. Бельгийцы открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку. Однако во втором тайме украинцы продемонстрировали волю к победе: на 66-й минуте отличился Алексей Гуцуляк, на 73-й — Владислав Ванат, а на 78-й — Илья Забарный. Сборная поймала кураж и блестала после того, когда часть фанатов перестали верить в успех. Ведь статистические показатели до перерыва были далеко не близкими к оппоненту и ве, что создала команда – это несколько позиционных атак, которые завершились неоопасными ударами по воротам Тибо Куртуа. Все, что увидели болельщики тогда в Испании вызвало незабываемый фурор и дало понять, что у нас может получиться. Целая страна верила, что сборная Бельгии нам по зубам и мы уже одной ногой в элитном дивизионе.

"Бельгия — сильный соперник, и мы должны учиться на таких играх, чтобы становиться лучше" — Андрей Лунин, вратарь сборной Украины.

23 марта 2025 года в Генке состоялся ответный матч, где сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:0. Украинцы недосчитались двух игроков с позиции ПЗ (правого защитника), так как Конопя и Сыч получили травмы и покинули расположение команды. Потому Сергей Ребров вынужден был придумывать нечто новое, чтобы не упасть в грязь лицом. Ничего лучше, чем банальный "автобус" найти не вышло. Номинально по схеме вышло 3 защитника, но это под атаку , а их у нас было не так чтобы много, потому в обороне принимало участие 5-6 футболистов на протяжении всего матча. Помимо того, что опускались фланговые полузащитник во время натиска бельгийцев, так еще и опорная зона также помогала в своей штрафной площади.

"Я не считаю, что это было неправильным решением. Вы судите по игре, которую мы провели, а я отталкивался от состояния игроков", — отметил главный тренер Украины.

Это и была фатальная ошибка Сергея Реброва. После безголевого первого тайма хозяева активизировались во второй половине игры. На 70-й минуте Максим де Кейпер открыл счет, а затем Ромелу Лукаку оформил дубль, забив на 75-й и 86-й минутах. Таким образом, общий счет по сумме двух матчей составил 4:3 в пользу Бельгии, что обеспечило им сохранение места в Лиге A.

Для многих экспертов, да и рядовых болельщиков было очевидным, что сборная Бельгии изменит свой стиль перед вторым матчем и журналисты спросили у Сергея Реброва о том, как же так вышло, что атак у нас не было от слова совсем и в чем собственно проблема.

"Потому что мы были под давлением. Не было такой установки, что мы не должны играть вперед, не должны атаковать. Наоборот, мы говорили ребятам, что надо использовать опыт второго тайма первого матча с Бельгией, когда мы действительно проводили хорошие атаки и забили три мяча. Но, как я сказал, сегодня соперник не дал нам шансов на проведение таких быстрых атак. В перерыве матча я сказал ребятам, что мы не можем обороняться 90 минут. Важно было выходить в атаки. Но мы были под давлением. И возможностей у нас просто не было".

Перспективы Украины в следующем сезоне Лиги наций

Поражение от Бельгии означает, что Украина продолжит выступать в Лиге B в следующем сезоне Лиги наций. Это предоставляет команде возможность пересмотреть свою стратегию и подготовиться к новым вызовам. И учитывая, что Сергей Ребров не смог переиграть тренера, который только принял команду и провел свои первые два матча – может оно и к лучшему. Потому как такую сборную Бельгии можно и нужно было обыгрывать. Под руководством Тедеско команда схлопотала серию без побед и с первым матчем после его увольнения также продолжила ее поражением от украинцев.

В Лиге B Украина может встретиться с такими командами, как Ирландия, Греция, Турция и Сербия, которые также будут выступать в этом дивизионе. Эти матчи станут серьезным испытанием для украинской сборной и возможностью продемонстрировать свой потенциал. И может все таки это тот самый уровень, который и нужен Сергею Реброву? Ведь, оказавшись в элитном дивизионе мы бы получили соперников из первой пятерки и там шансов не было бы от слова совсем. Условные испанцы, французы или же немцы – разобрали бы главного тренер Украины в миг и таких подарков, как от бельгийцев по первому матчу не было бы.

Текущий рейтинг сборной Украины влияет на жеребьевку и распределение по группам в Лиге наций. Улучшение позиций в рейтинге позволит избежать встреч с более сильными соперниками на ранних стадиях турнира. Ожидается, что УЕФА опубликует официальный календарь матчей Лиги наций в ближайшие месяцы. Украине предстоит внимательно изучить расписание, чтобы оптимально подготовиться к каждому поединку.

Об этом уже заявил главный тренер на послематчевой конференции: "Все считают, что это трагедия. Но сейчас важно нормально подготовиться к отборочному циклу чемпионата мира. Будут товарищеские поединки, где мы сможем проверить кандидатов".

Несмотря на неудачу в матчах с Бельгией, сборная Украины имеет все шансы для успешного выступления в следующем сезоне Лиги наций. Анализ ошибок, усиленная подготовка и сплоченность команды станут ключевыми факторами на пути к новым победам.

"Мы показали характер в первом матче, но во втором не смогли удержать преимущество. Это урок для нас".— Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины.

"Это не трагедия"

Сейчас важно отпустить ситуацию и спустя время проанализировать и понять почему так произошло. Естественно – это не трагедия, на чем делает акцент ряд экспертов, который в очередной раз поддержали Реброва. Но так относиться тоже не стоит, так как данную ситуацию мы можем увидеть на стадии квалификации Чемпионата мира 2026. И вот тогда уже фраза "это не трагедия" будет неуместна и прийдется включать голову и обьяснять болельщикам почему мы снова провалились.

"Мы вернемся сильнее и будем бороться за выход в Лигу A в следующем сезоне" — Александр Зинченко, капитан сборной Украины.

Сборная Украины стоит на пороге нового этапа, и от того, как команда справится с текущими вызовами, зависит ее будущее в европейском футболе. У нас еще есь время, для того, чтобы подготовиться к одному из главных вызовов за последнее время. ЕВРО уже пройдено и там был поставлен "рекорд", ведь сборная Украины – первая команда в истории, которая набрала 4 очка в группе и не вышла. Следующий этап это ЧМ-2026 и вот там в группе будет не так просто как кажется, но тем не менее – это все задачи, которые по зубам текущей сборной Украины