Леоненко: Футбольный закон наказал Реброва за трусость

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за поражение команды от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче. Результат, как говорится, на табло, но сама игра вызвала очень много вопросов.

– Ну и кто теперь прав? Наша команда играла по линии мяча, только есть нюанс – в своей штрафной. Моментов не было, говорить особенно не о чем. Мне лучше промолчать.

– Почему сборная Украины играла так трусливо? Даже с пятью защитниками можно выбегать в контратаки и качественно прессинговать, а у нас не было ни одного, ни другого.

– Мы всегда так играем, просто меня не хотят слышать и понимать! Вот в итоге 0:3 получаем. Можете на меня обижаться, я не против. Но ведь футбольный закон не отменишь!

Ребров во втором матче забыл футбольное правило: если играть на ничью, то всегда проигрываешь. Футбольный закон его наказал за трусость.

– "Левом матча" болельщики выбрали Лунина. Согласны?

– О "левах матчу" при такой игре вы меня даже не спрашивайте. "Антилевом матчу" я назову Реброва с его очень "смелой" тактикой. Теперь болельщики, надеюсь, вы понимаете, что такое наша сборная. Вы видели вчера смелых футболистов в нашей команде и звезд, которыми они сами себя назначили? Сколько вы за таких "звезд" дадите?

– Ребров в послематчевом интервью сказал , что рассматривает Лигу наций больше, чем товарищеский турнир. Согласны с таким мнением?

– Когда счет стал 0:3, Ребров уже начал думать, что говорить после матча, вот и выдал. Если это товарищеский турнир, то что ты "автобус" возле своей штрафной с первых минут поставил?