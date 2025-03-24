  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков: Команда! Начинаем новый путь
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Команда! Начинаем новый путь

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наша сборная снова проиграла

Судаков: Команда! Начинаем новый путь

instagram.com/sudakov_11

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram подвел итог матча Лиги наций с Бельгией (0:3).

"История не знает слова "если". Команда! Начинаем новый путь", – написал Судаков.

Напомним, что летом у команды Сергея Реброва уже запланированы два контрольных матча в Канаде, а в сентябре Украина стартует в отборе ЧМ-2026 матчами с Францией и Азербайджаном.

По теме
yellow-arrow
Назарина - после Бельгии: Спасибо всем, кто верит в нас
yellow-arrow
Позитив есть, стабильности нет. К элите Лиги наций – закономерно не готовы. Обзор дуэли Украина – Бельгия
yellow-arrow
Беньо: Было видно, что ждали, когда тот гол залетит - только какое-то чудо могло нам помочь
Украина Бельгия Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости