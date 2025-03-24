Национальная сборная Украины
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Судаков: Команда! Начинаем новый путь
Наша сборная снова проиграла
instagram.com/sudakov_11
Хавбек
"История не знает слова "если". Команда! Начинаем новый путь", – написал Судаков.
Напомним, что летом у команды Сергея Реброва уже запланированы два контрольных матча в Канаде, а в сентябре Украина стартует в отборе ЧМ-2026 матчами с Францией и Азербайджаном.
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