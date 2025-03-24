Судаков: Команда! Начинаем новый путь

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram подвел итог матча Лиги наций с Бельгией (0:3).

"История не знает слова "если". Команда! Начинаем новый путь", – написал Судаков.

Напомним, что летом у команды Сергея Реброва уже запланированы два контрольных матча в Канаде, а в сентябре Украина стартует в отборе ЧМ-2026 матчами с Францией и Азербайджаном.