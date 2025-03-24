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Худобяк: Виноваты все, но ответственность будет лежать на Реброве

Национальная сборная Украины
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Футбол - командный вид спорта

Худобяк: Виноваты все, но ответственность будет лежать на Реброве

Фото: УАФ

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Экс-хавбек сборной Украины Игорь Худобяк прокомментировал поражение нашей национальной команды от сборной Бельгии (0:3) в матче плей-офф раунда Лиги наций.

"Впечатления после матча негативные. Хотелось, чтобы сборная прошла дальше, в Лигу А, но не получилось. Команда потерпела разгромное поражение, почти ничего не показав в атаке.

Счет 0:3 — поражение от сборной Бельгии, которая сейчас не в лучшей форме. Против них можно было играть и проходить дальше. Да, это провал. Основная причина — отсутствие контригры.

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Украина не проводила качественных атак, не создавала моментов для взятия ворот и даже не контролировала мяч. Не было затяжных розыгрышей, хотя бы 10−15 передач, чтобы позлить бельгийцев.

Не думаю, что план был просто отбиваться и не давать сопернику играть. Очевидно, что делался расчет на контратаки, но они не сработали. Переломным моментом стал третий гол в конце матча.

При 2:0 еще оставался шанс на дополнительное время, возможные пенальти или хотя бы изменение тактики и один гол в ответ. Но третий мяч окончательно все решил.

Виноваты все — и тренерский штаб, и футболисты. Это командный вид спорта: если команда проиграла, значит, провалились все вместе. Однако ответственность, безусловно, будет лежать на главном тренере" — сказал Худобяк.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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