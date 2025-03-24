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Назарина - после Бельгии: Спасибо всем, кто верит в нас
Егор вернулся в сборную Украины
фото из соцсетей
Хавбек
"С гордостью делюсь этими моментами – вызов в национальную сборную стал для меня огромной честью!
Первая игра – победа, вторая – поражение, но мы не останавливаемся. Каждый матч – это шаг вперед, возможность стать сильнее.
Спасибо всем, кто верит в нас. Мы играем не только за себя – мы играем за нашу страну.
Вперед, Украина! Вместе – к новым победам!" – написал Назарина в Инстаграме.
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