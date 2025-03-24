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Назарина - после Бельгии: Спасибо всем, кто верит в нас

Национальная сборная Украины

Егор вернулся в сборную Украины

Назарина - после Бельгии: Спасибо всем, кто верит в нас

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек сборной Украины Егор Назарина поделился эмоциями от матчей плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии (3:1, 0:3).

"С гордостью делюсь этими моментами – вызов в национальную сборную стал для меня огромной честью!

Первая игра – победа, вторая – поражение, но мы не останавливаемся. Каждый матч – это шаг вперед, возможность стать сильнее.

Спасибо всем, кто верит в нас. Мы играем не только за себя – мы играем за нашу страну.

Вперед, Украина! Вместе – к новым победам!" – написал Назарина в Инстаграме.

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Украина Бельгия Егор Назарина
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