Назарина - после Бельгии: Спасибо всем, кто верит в нас

Хавбек сборной Украины Егор Назарина поделился эмоциями от матчей плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии (3:1, 0:3).

"С гордостью делюсь этими моментами – вызов в национальную сборную стал для меня огромной честью!

Первая игра – победа, вторая – поражение, но мы не останавливаемся. Каждый матч – это шаг вперед, возможность стать сильнее.

Спасибо всем, кто верит в нас. Мы играем не только за себя – мы играем за нашу страну.

Вперед, Украина! Вместе – к новым победам!" – написал Назарина в Инстаграме.