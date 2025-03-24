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Беньо: Было видно, что ждали, когда тот гол залетит - только какое-то чудо могло нам помочь

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но чуда не произошло

Беньо: Было видно, что ждали, когда тот гол залетит - только какое-то чудо могло нам помочь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Юрий Беньо, который работает ассистентом в болгарском "Лудогорце", поделился мнением об ответном матче плей-офф Лиги нации УЕФА Бельгия – Украина (0:3).

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- Какие могут быть эмоции... Если откровенно, опустошение такое, будто сам был на поле и сам играл. Разочарование полное. Смотреть было очень тяжело на это.

- Есть вопросы как к тренеру, который сам мог сталкиваться с подобным в карьере. Ребров сказал, что установки играть в столь защитный футбол не было – просто соперник зажал. Если это действительно так, то как в подобных ситуациях контролировать команду? Насколько сложно что-то изменить?

- На самом деле было сразу видно, что команда строила игру с расчетом на то, что Бельгия будет давить с первых минут. Возможно, тренерский штаб рассчитывал, что будет много фланговых подач. Где-то поэтому и поставили трех центрбеков - и рассчитывали на контратаки. Самая большая проблема в том, что в контратаке ничего не удалось. Против такой команды должен хотя бы создать какие-то шансы. Для того, чтобы защитники хотя бы имели время передохнуть.

А так - 90 минут ты в партере. Хочешь не хочешь – оно треснет, потому что защитники ежеминутно под напряжением. Атака за атакой наваливается. Пока еще были силы, пока сохранялась концентрация – то удавалось выстоять. Знаете, было видно, что ждали, когда тот гол залетит. Бельгия столько прощала, Лунин выручал. Только какое-то чудо могло нам помочь.

Чтобы выйти в ту же контратаку, нужны быстрые игроки. Судаков под такую игру – ну он явно не подходит. Ванат – он не может зацепиться за мяч, когда постоянно выходишь из-под прессинга через длинную передачу. Его габариты не позволяют это сделать. Не так, как у Яремчука или Довбика.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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