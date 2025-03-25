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"Игра была через два дня", - Трубин назвал причины поражения от Бельгии

Национальная сборная Украины

Причин много

"Игра была через два дня", - Трубин назвал причины поражения от Бельгии

Фото: пресслужба УАФ

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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф раунда Лиги наций.

– Чего, по вашему мнению, не хватило сборной Украины?

– Если рассматривать это противостояние как 2 отдельных матча, то это 2 совершенно разные игры. 1-й матч, я считаю, был очень удачным – хороший результат для нас, хорошая игра. А во втором не хватило, возможно, сил, плюс Бельгия начала играть гораздо лучше.

Чего именно не хватило нам? Я считаю, возможно больше агрессивности именно в атакующей фазе. Потому что очень много защищались. Против таких топ сборных, где игроки могут решить не просто момент, а какой-то маленький шанс, очень тяжело обороняться всю игру.

– После 1-й игры ничто не предвещало такого пекла, которое бельгийцы устроили нам в ответном матче. Почему случился такой сбой в нашей команде?

– Может быть много факторов. Прежде всего, это то, что игра была через 2 дня. В 1-й игре очень много сил отдали. Все ребята сбрасывали данные – очень много ребят более 11 км пробежали – это тоже оказывает большое влияние, конечно.

И каждая игра – это новый лист бумаги. Конечно, и бельгийцы уже по-другому играли. Если посмотрим на Де Брюйне, например. В 1-й игре он более пассивен, а во 2-й человек действительно хотел победить, это также был один из факторов, который помешал нам пройти в Лигу А.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Михаил Черныш
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