Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Игра была через два дня", - Трубин назвал причины поражения от Бельгии
Причин много
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер
– Чего, по вашему мнению, не хватило сборной Украины?
– Если рассматривать это противостояние как 2 отдельных матча, то это 2 совершенно разные игры. 1-й матч, я считаю, был очень удачным – хороший результат для нас, хорошая игра. А во втором не хватило, возможно, сил, плюс Бельгия начала играть гораздо лучше.
Чего именно не хватило нам? Я считаю, возможно больше агрессивности именно в атакующей фазе. Потому что очень много защищались. Против таких топ сборных, где игроки могут решить не просто момент, а какой-то маленький шанс, очень тяжело обороняться всю игру.
– После 1-й игры ничто не предвещало такого пекла, которое бельгийцы устроили нам в ответном матче. Почему случился такой сбой в нашей команде?
– Может быть много факторов. Прежде всего, это то, что игра была через 2 дня. В 1-й игре очень много сил отдали. Все ребята сбрасывали данные – очень много ребят более 11 км пробежали – это тоже оказывает большое влияние, конечно.
И каждая игра – это новый лист бумаги. Конечно, и бельгийцы уже по-другому играли. Если посмотрим на Де Брюйне, например. В 1-й игре он более пассивен, а во 2-й человек действительно хотел победить, это также был один из факторов, который помешал нам пройти в Лигу А.
Популярное сейчас
- Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт
- Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник
- В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине
- Лига наций 2026/27. Определился дивизион, в котором будет играть Украина
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом