Иван Яремчук: В матче против Бельгии рассчитывал увидеть львов, а увидел перепуганных зайцев

Бывший футболист "Динамо" Иван Яремчук отреагировал на поражение сборной Украины в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

"Фора в два мяча после первой игры вселяла оптимизм, но увиденное буквально шокировало. Мне было стыдно смотреть игру в исполнении нашей сборной. Лучшие игроки нашей страны два тайма играли на отбой, проверяя на прочность нервную систему болельщиков. Я рассчитывал увидеть львов, которые достойно противостоят бельгийцам, а увидел перепуганных зайцев.

В свое время также приходилось играть на международном уровне против фаворитов на их поле. Но даже если что-то шло не по плану, мы понимали, что важно дорожить мячом, срывать атаки в середине поля, а не подпускать к своим воротам, выстраивать контригру. Не знаю, какой была тренерская установка, но очевидно, что наши планы не сработали.

После финального свистка чувствовал полное опустошение и поймал себя на мысли: "как хорошо, что в Бельгии меня не знают". Просто сгорал от стыда", - сказал Иван Яремчук.