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Иван Яремчук: В матче против Бельгии рассчитывал увидеть львов, а увидел перепуганных зайцев
Эмоции не лучшие у всех
фото из свободных источников
Бывший футболист "Динамо" Иван Яремчук отреагировал на поражение
"Фора в два мяча после первой игры вселяла оптимизм, но увиденное буквально шокировало. Мне было стыдно смотреть игру в исполнении нашей сборной. Лучшие игроки нашей страны два тайма играли на отбой, проверяя на прочность нервную систему болельщиков. Я рассчитывал увидеть львов, которые достойно противостоят бельгийцам, а увидел перепуганных зайцев.
В свое время также приходилось играть на международном уровне против фаворитов на их поле. Но даже если что-то шло не по плану, мы понимали, что важно дорожить мячом, срывать атаки в середине поля, а не подпускать к своим воротам, выстраивать контригру. Не знаю, какой была тренерская установка, но очевидно, что наши планы не сработали.
После финального свистка чувствовал полное опустошение и поймал себя на мысли: "как хорошо, что в Бельгии меня не знают". Просто сгорал от стыда", - сказал Иван Яремчук.
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