Национальная сборная Украины
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"Победы еще впереди", - Забарный сохраняет оптимизм после поражения от Бельгии
Будем надеяться
instagram.com/illiazabarnyi
Защитник
"Спасибо за вашу поддержку! Гордость играть за Украину, каждый матч – это опыт и мотивация двигаться дальше. Победы еще впереди", – написал Забарный.
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