"Победы еще впереди", - Забарный сохраняет оптимизм после поражения от Бельгии

Защитник сборной Украины Илья Забарный в Инстаграм прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в матче плей-офф Лиги наций.

"Спасибо за вашу поддержку! Гордость играть за Украину, каждый матч – это опыт и мотивация двигаться дальше. Победы еще впереди", – написал Забарный.