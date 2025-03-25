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"Победы еще впереди", - Забарный сохраняет оптимизм после поражения от Бельгии

Национальная сборная Украины
Обновлено

Будем надеяться

"Победы еще впереди", - Забарный сохраняет оптимизм после поражения от Бельгии

instagram.com/illiazabarnyi

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный в Инстаграм прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в матче плей-офф Лиги наций.

"Спасибо за вашу поддержку! Гордость играть за Украину, каждый матч – это опыт и мотивация двигаться дальше. Победы еще впереди", – написал Забарный.

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