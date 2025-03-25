Ярмоленко вошел в топ-3 игроков с самой продолжительной карьерой в сборной

После второго матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций (0:3) стаж выступления полузащитника Андрея Ярмоленко за сборную Украины вырос до 15 лет 199 дней. Футболист "Динамо" обошел Руслана Ротаня и вышел на 3 место соответствующего рейтинга.

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины

Александр Шовковский – 17 лет 108 дней;

– 17 лет 108 дней; Андрей Шевченко – 17, 86;

– 17, 86; Андрей Ярмоленко – 15, 199;

– 15, 199; Руслан Ротань – 15, 15;

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Андрей Пятов – 14, 293;

– 14, 293; Сергей Ребров – 14, 71;

– 14, 71; Тарас Степаненко – 13, 332;

– 13, 332; Андрей Гусин – 13, 72;

– 13, 72; Вячеслав Шевчук – 13, 47.

За национальную сборную Андрей дебютировал 5 сентября 2009 года в отборочном матче ЧМ против Андорры (5:0). Тогда Ярмоленко забил свой первый мяч в составе "сине-желтых".