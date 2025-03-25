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Ярмоленко вошел в топ-3 игроков с самой продолжительной карьерой в сборной
И на третьей строчке Андрей останется надолго
Getty Images / Global Images Ukraine
После второго матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций (0:3) стаж выступления полузащитника Андрея Ярмоленко за сборную Украины вырос до 15 лет 199 дней. Футболист "Динамо" обошел Руслана Ротаня и вышел на 3 место соответствующего рейтинга.
Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины
- Александр Шовковский – 17 лет 108 дней;
- Андрей Шевченко – 17, 86;
- Андрей Ярмоленко – 15, 199;
- Руслан Ротань – 15, 15;
- Андрей Пятов – 14, 293;
- Сергей Ребров – 14, 71;
- Тарас Степаненко – 13, 332;
- Андрей Гусин – 13, 72;
- Вячеслав Шевчук – 13, 47.
За национальную сборную Андрей дебютировал 5 сентября 2009 года в отборочном матче ЧМ против Андорры (5:0). Тогда Ярмоленко забил свой первый мяч в составе "сине-желтых".
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