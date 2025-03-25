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Ярмоленко вошел в топ-3 игроков с самой продолжительной карьерой в сборной

Национальная сборная Украины
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И на третьей строчке Андрей останется надолго

Ярмоленко вошел в топ-3 игроков с самой продолжительной карьерой в сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После второго матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций (0:3) стаж выступления полузащитника Андрея Ярмоленко за сборную Украины вырос до 15 лет 199 дней. Футболист "Динамо" обошел Руслана Ротаня и вышел на 3 место соответствующего рейтинга.

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины

  • Александр Шовковский – 17 лет 108 дней;
  • Андрей Шевченко – 17, 86;
  • Андрей Ярмоленко – 15, 199;
  • Руслан Ротань – 15, 15;
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  • Андрей Пятов – 14, 293;
  • Сергей Ребров – 14, 71;
  • Тарас Степаненко – 13, 332;
  • Андрей Гусин – 13, 72;
  • Вячеслав Шевчук – 13, 47.

За национальную сборную Андрей дебютировал 5 сентября 2009 года в отборочном матче ЧМ против Андорры (5:0). Тогда Ярмоленко забил свой первый мяч в составе "сине-желтых".

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Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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