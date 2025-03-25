Белик: Кто бы нам помог? Мудрик или Назаренко. Судакова лучше было поменять на Шапаренко

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение "сине-желтых" от Бельгии во втором матче плей-офф Лиги наций.

"Запас прочности у сборной был хороший – преимущество в два мяча об этом говорит. Футболисты, тренерский штаб и болельщики хотели, чтобы мы повысились в классе и играли в группе А. Что касается бельгийцев, то мы читали высказывания Де Брюйне за день до ответного поединка, когда он заявил, что для Бельгии не будет ничего страшного, если они попадут в группу В. Мол, они не будут выкладываться на 100%. Как оказалось, это были ложные высказывания.

Можно сменить тактику, внести изменения в состав. Все мы знали, что у сборной есть проблема с правым защитником. Победа со счетом 3:1, по-моему, повлияла на решение нашего тренерского штаба выставить в старте трех центральных защитников. В этой ситуации крайние защитники должны уметь включать скорость, совершать рывки на 40-50 м. И если Миколенко подходит под эти критерии, то у Зинченко нет такой скорости. Доку, игравший на фланге, просто не давал возможности Александру думать об атаке. Так что не получилось контригры. Кто бы нам помог? Мудрик или Назаренко, я просто говорю о профайле нужного игрока”.