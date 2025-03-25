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Белик: Кто бы нам помог? Мудрик или Назаренко. Судакова лучше было поменять на Шапаренко

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший нападающий размышляет над кадровыми опциями национальной команды

Белик: Кто бы нам помог? Мудрик или Назаренко. Судакова лучше было поменять на Шапаренко

shakhtar.com

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Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение "сине-желтых" от Бельгии во втором матче плей-офф Лиги наций.

"Запас прочности у сборной был хороший – преимущество в два мяча об этом говорит. Футболисты, тренерский штаб и болельщики хотели, чтобы мы повысились в классе и играли в группе А. Что касается бельгийцев, то мы читали высказывания Де Брюйне за день до ответного поединка, когда он заявил, что для Бельгии не будет ничего страшного, если они попадут в группу В. Мол, они не будут выкладываться на 100%. Как оказалось, это были ложные высказывания.

Можно сменить тактику, внести изменения в состав. Все мы знали, что у сборной есть проблема с правым защитником. Победа со счетом 3:1, по-моему, повлияла на решение нашего тренерского штаба выставить в старте трех центральных защитников. В этой ситуации крайние защитники должны уметь включать скорость, совершать рывки на 40-50 м. И если Миколенко подходит под эти критерии, то у Зинченко нет такой скорости. Доку, игравший на фланге, просто не давал возможности Александру думать об атаке. Так что не получилось контригры. Кто бы нам помог? Мудрик или Назаренко, я просто говорю о профайле нужного игрока”.

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"Сборная Бельгии постоянно атаковала и находилась у ворот Лунина. У соперника разноплановые игроки в линии атаки. Лукаку умеет бить с двух ног. Хотя до поры до времени с ним наши защитники справлялись. Доку – резкий, взрывной игрок. Троссар – технический футболист. Де Брюйне – это мастер, ведущий всю игру своей команды. Он все умеет на поле.

[О заменах] Футболисты основного состава уже устали к тому времени. Миколенко получил травму, у Ваната было предупреждение. Только замена Судакова на Цыганкова вызывает вопросы. Возможно, Судакова лучше было бы поменять на Шапаренко. Вероятно, главный тренер держал в мыслях связку Цыганков – Довбик, образовавшуюся в "Жироне". Во втором тайме было видно, как часто ошибался Ярмолюк, опция была Назарины и Буяльского для замены”, – отметил экс-форвард “Днепра”.

Напомним, что во втором тайме в Генке на поле вышли Виктор Цыганков, Артем Довбик, Богдан Михайличенко, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Национальная сборная Украины Алексей Белик
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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