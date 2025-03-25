Комментатор – о разгроме от Бельгии: Такие поражения должны стать толчком к реформам. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь

Журналист Роман Бебех прокомментировал поражение сборной Украины во втором матче плей-офф Лиги наций от сборной Бельгии.

"У нас супер нестабильная сборная, поэтому не обижайтесь. Мы по делу проиграли. Нас взяли за жабры с начала и не отпускали до конца. Мы просто не могли отодвинуть игру от своих ворот. Не потому, что не хотели, а не могли.

Такие поражения должны стать толчком реформ. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь. Это поражение – это не просто ошибка футболистов или тренерского штаба”.