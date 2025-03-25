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Комментатор – о разгроме от Бельгии: Такие поражения должны стать толчком к реформам. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь
Но это вряд ли произойдет в ближайшее время
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Журналист Роман Бебех прокомментировал поражение сборной Украины во втором матче плей-офф Лиги наций от сборной Бельгии.
"У нас супер нестабильная сборная, поэтому не обижайтесь. Мы по делу проиграли. Нас взяли за жабры с начала и не отпускали до конца. Мы просто не могли отодвинуть игру от своих ворот. Не потому, что не хотели, а не могли.
Такие поражения должны стать толчком реформ. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь. Это поражение – это не просто ошибка футболистов или тренерского штаба”.
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"Мы не были конкурентными в этом матче. Разумеется, все можно списать на войну, но и без нее у нас куча проблем.
Не верю, что Ребров сказал команде перед матчем: "Выходим и просто стоим в обороне! В контру не ходить! Стоим, ждем!". Теперь, думаю, пора вспомнить и о переносе туров в УПЛ”, – написал Бебех в своем Telegram-канале.
В следующий раз сборная будет играть уже в июне.
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