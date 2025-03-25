  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Комментатор – о разгроме от Бельгии: Такие поражения должны стать толчком к реформам. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комментатор – о разгроме от Бельгии: Такие поражения должны стать толчком к реформам. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но это вряд ли произойдет в ближайшее время

Комментатор – о разгроме от Бельгии: Такие поражения должны стать толчком к реформам. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Журналист Роман Бебех прокомментировал поражение сборной Украины во втором матче плей-офф Лиги наций от сборной Бельгии.

"У нас супер нестабильная сборная, поэтому не обижайтесь. Мы по делу проиграли. Нас взяли за жабры с начала и не отпускали до конца. Мы просто не могли отодвинуть игру от своих ворот. Не потому, что не хотели, а не могли.

Такие поражения должны стать толчком реформ. Развитию тренеров, инвестиций в молодежь. Это поражение – это не просто ошибка футболистов или тренерского штаба”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы не были конкурентными в этом матче. Разумеется, все можно списать на войну, но и без нее у нас куча проблем.

Не верю, что Ребров сказал команде перед матчем: "Выходим и просто стоим в обороне! В контру не ходить! Стоим, ждем!". Теперь, думаю, пора вспомнить и о переносе туров в УПЛ”, – написал Бебех в своем Telegram-канале.

В следующий раз сборная будет играть уже в июне.

По теме
yellow-arrow
Белик: Кто бы нам помог? Мудрик или Назаренко. Судакова лучше было поменять на Шапаренко
yellow-arrow
Ярмоленко вошел в топ-3 игроков с самой продолжительной карьерой в сборной
yellow-arrow
"Победы еще впереди", - Забарный сохраняет оптимизм после поражения от Бельгии
Роман Бебех Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бебех Роман
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости