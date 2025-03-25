Миколенко: Мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая. Однако есть некоторые "кадры"

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о поддержке, которую получает команда сборной Сергея Реброва и объяснил, почему не смог поблагодарить фанатов после поединка в Бельгии (0:3).

"Конечно, мы слышали поддержку трибун. Я просто не смог подойти после игры поблагодарить, потому что не очень уверенно шел после повреждения. Но очень большое спасибо за поддержку. Они всегда в любой части мира поддерживают нас".

"Однако есть также некоторые "кадры", которые негативно относятся к нам. Был один момент. Несмотря на это, у нас поддержка всегда на топовом уровне. Возможно, мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая", – сказал защитник.

Виталий отыграл в Генке 69 минут.