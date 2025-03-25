Трубин: Я очень разочарован, потому что была возможность играть с топ-сборными через 2-3 дня каждый месяц

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе А.

[Не было ли жесткого разговора, как после матча с Румынией на Евро] "Нет. После Румынии у нас было еще 2 матча, чтобы изменить ситуацию и этот разговор нужен был. И, как мы могли увидеть, он помог, потому что после этого были победа и ничья. Мы не вышли из группы, но психологически это дало толчок. А сейчас была такая грусть, потому что все завершилось, у нас не будет еще одной возможности. Поэтому нет, жесткого разговора не было, просто были разговоры о том, чего нам не хватило”.

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"Я считаю, что мы можем играть с топ-сборными и чем больше у нас будет возможности играть против топ-сборников, тем лучше будет для нас, игроков, и для команды. Если бы нам удалось выйти в Дивизион А, то у нас в одной группе могли бы быть, например, Франция, Испания, Германия. Поэтому я очень разочарован, потому что была большая возможность играть с топ-сборными через 2-3 дня каждый месяц”.

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[О квалификации и настрое на 2-е место и плей-офф] "Вот видите, это наше неправильное настроение, менталитет. Это тоже самое, что было после первой игры. Необходимо настраиваться на каждую игру. Все мы помним, что мы играли с Францией, были и победы, и ничьи. Потому нужно настроиться, и все возможно. Каждая отдельная игра – это что-то новое, и в каждой отдельной игре можно победить любого соперника. Конечно, мы все понимаем уровень Франции, что будет очень тяжело. Но я считаю, что все возможно, и есть еще у нас время до сентября. Будет очень любопытно. С Исландией мы также играли, был тяжелый поединок, поэтому я считаю, что не будет легких прогулок ни с одной сборной, потому что все хотят выйти на чемпионат мира и представлять свою страну”, – сказал Трубин.

Анатолий отыграл в текущей Лиге наций все 6 матчей группового этапа.