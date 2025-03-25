Миколенко прокомментировал свою травму

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко высказался относительно своего повреждения, которое он получил в ответном матче плей-офф Лиги наций с Бельгией (0:3).

"Получил травму и уже в клубе сделаю обследование. Я повредил бедро", - сказал Миколенко для ВЗБІРНА.

По мнению спортивного врача, речь идет о повреждении мышцы задней поверхности бедра. Точный диагноз пока неизвестен, но даже в самых простых случаях игроки обычно пропускает от 3 недель.

В этом сезоне Миколенко провел 29 матчей за "Эвертон" во всех турнирах и оформил 2 ассиста.