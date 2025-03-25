Национальная сборная Украины
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Цыганков: Боль остается. Жизнь продолжается
Виктор опубликовал пост в Instagram
Фото: пресслужба УАФ
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков кратко прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.
"Боль остается. Жизнь продолжается", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.
Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) не смогла выйти в Дивизион А.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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