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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганков: Боль остается. Жизнь продолжается

Национальная сборная Украины

Виктор опубликовал пост в Instagram

Цыганков: Боль остается. Жизнь продолжается

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков кратко прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

"Боль остается. Жизнь продолжается", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.

Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) не смогла выйти в Дивизион А.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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