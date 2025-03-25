Цыганков: Боль остается. Жизнь продолжается

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков кратко прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

"Боль остается. Жизнь продолжается", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.

Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) не смогла выйти в Дивизион А.