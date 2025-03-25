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"Очень тяжелые моменты", - Трубин оценил игру Лунина в матче с Бельгией

Национальная сборная Украины

В ответном матче с Бельгией мы пропустили три гола

"Очень тяжелые моменты", - Трубин оценил игру Лунина в матче с Бельгией

НВ Спорт

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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оценил игру своего коллеги Андрея Лунина во втором матче плей-офф Лиги наций с Бельгией (0:3).

"Лунин провел очень качественный поединок. И в первом, и во втором матче он сыграл хорошо. Все три гола, которые он пропустил в Генке – это очень тяжелые моменты.

Было много моментов, когда Андрей неоднократно спасал команду. У соперника очень сильные футболисты, которые могут легко решить исход поединка. В первом эпизоде Бельгия била с восьми метров, между ног защитника, там почти не было шансов отбить этот удар.

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Во втором моменте Лунин даже не прыгал, поскольку был сильный и точный удар от Лукаку. Никаких шансов. Единственное, что нас могло спасти – если бы Коля Матвиенко упал после того, как его толкнул Ромелу. Возможно, судья проверил бы VAR и зафиксировал нарушение. Третий гол – похожая ситуация. Мяч шел по диагонали, это не был выход один на один. Удар наносился из-под защитника", – сказал Трубин.

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Украина Бельгия Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Михаил Черныш
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