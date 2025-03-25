Экс-игрок сборной Украины: А ещё несколько дней назад Реброва были готовы носить на руках

Бывший форвард сборной Украины Александр Косырин поделился впечатлениями от ответного матча плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины в Генке (3:0).

"В футбольной жизни всё меняется очень быстро. Ещё несколько дней назад после победы в Мурсии над бельгийцами (3:1) все были готовы носить на руках наставника украинской сборной Сергея Реброва, его ассистентов и игроков. Но стоило нашим разгромно уступить в ответном матче, как поток критических стрел, кажется, уже не остановить.

Согласен, в Генке ставка на удержание победного счёта не сработала, и виноваты здесь все: тренеры, которые ошиблись с выбором тактики, футболисты, которые не смогли сыграть через "не могу", и потому об элитном дивизионе Лиги наций пришлось забыть.

С другой стороны, даже в неудачах нужно находить позитив. Именно в этом игровом отрезке в сборной завершился сложный период смены поколений, и радует, что после ухода ветеранов главная команда остается боеспособной единицей.

Ещё на двух моментах хотел бы акцентировать внимание: заметно обострилась борьба за место в стартовом составе, и посмотрите, как расширилась "география" отечественных клубов, имеющих своих представителей в сборной. Это свидетельствует о том, что Украина остается кузницей футбольных талантов, нужно только быть активнее в поисках.

Я убежден, что в ближайшее время в сборной проведут работу над ошибками, и осенью в отборочном цикле чемпионата мира она заставит всех с собой считаться", - сказал Косырин.