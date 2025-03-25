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Трубин - об отборе на ЧМ-2026: Это такая наша неправильная психология, менталитет
Франция - фаворит нашей отборочной группы
фото из соцсетей
Голкипер
"Второе после Франции место в отборе ЧМ-2026? Видите, это наша такая психология неправильная, менталитет. Все мы помним, что были и победы с Францией, и ничейные результаты. Мы понимаем их уровень, все возможно, а до сентября еще есть время.
Легких матчей, конечно, в группе не будет, все хотят на чемпионат мира", – сказал Трубин.
Напомним, что в нашей группе кроме Франции также будут играть Азербайджан и Исландия.
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