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Трубин - об отборе на ЧМ-2026: Это такая наша неправильная психология, менталитет

Национальная сборная Украины
Обновлено

Франция - фаворит нашей отборочной группы

Трубин - об отборе на ЧМ-2026: Это такая наша неправильная психология, менталитет

фото из соцсетей

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о борьбе в группе отбора ЧМ-2026, где основным соперникам нашей команды считается Фраинция.

"Второе после Франции место в отборе ЧМ-2026? Видите, это наша такая психология неправильная, менталитет. Все мы помним, что были и победы с Францией, и ничейные результаты. Мы понимаем их уровень, все возможно, а до сентября еще есть время.

Легких матчей, конечно, в группе не будет, все хотят на чемпионат мира", – сказал Трубин.

Напомним, что в нашей группе кроме Франции также будут играть Азербайджан и Исландия.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Михаил Черныш
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