Трубин - об отборе на ЧМ-2026: Это такая наша неправильная психология, менталитет

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о борьбе в группе отбора ЧМ-2026, где основным соперникам нашей команды считается Фраинция.

"Второе после Франции место в отборе ЧМ-2026? Видите, это наша такая психология неправильная, менталитет. Все мы помним, что были и победы с Францией, и ничейные результаты. Мы понимаем их уровень, все возможно, а до сентября еще есть время.

Легких матчей, конечно, в группе не будет, все хотят на чемпионат мира", – сказал Трубин.