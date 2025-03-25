"Кривого слова сказать не могу", - Цыганык неожиданно заступился за Реброва

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что не стоит делать трагедии от поражения сборной Украины от Бельгии (0:3) в плей-офф раунде Лиги наций.

"Никакого кривого слова в сторону сборной Украины сказать не могу. Это объективная реальность сегодня. Кто бы что ни говорил. Нам показали наш уровень.

Что такое уровень? Проиграть в один мяч одной из топовых команд Европы в стыковых матчах. Причем проиграть в последнем тайме. Такое бывает. Это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Нашим футболистам не хватило опыта. Если бы после Евро-2024 нам сказали, что основной парой центральных полузащитников будут Ярмолюк и Калюжный, 99% людей покрутили бы пальцем у виска.