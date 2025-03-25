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"Кривого слова сказать не могу", - Цыганык неожиданно заступился за Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эксперт считает, что такова сейчас объективная реальность

"Кривого слова сказать не могу", - Цыганык неожиданно заступился за Реброва

скриншот youtube

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что не стоит делать трагедии от поражения сборной Украины от Бельгии (0:3) в плей-офф раунде Лиги наций.

"Никакого кривого слова в сторону сборной Украины сказать не могу. Это объективная реальность сегодня. Кто бы что ни говорил. Нам показали наш уровень.

Что такое уровень? Проиграть в один мяч одной из топовых команд Европы в стыковых матчах. Причем проиграть в последнем тайме. Такое бывает. Это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Нашим футболистам не хватило опыта. Если бы после Евро-2024 нам сказали, что основной парой центральных полузащитников будут Ярмолюк и Калюжный, 99% людей покрутили бы пальцем у виска.

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Мы формируем новую команду. Ничего плохого не произошло. Мы дали бой одной из лучших команд Европы. Без поражений нет побед", – сказал журналист.

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Украина Бельгия Игорь Цыганык
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1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
25.03.2025 в 23:49
Попаяний
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0
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Комментарии 5
Romerik (YNWA)
25.03.2025 в 23:49
Попаяний
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
25.03.2025 в 23:25
Про "брак досвіду" я чую років десь так 50. Думаю, перші з тих, кому "бракувало досвіду", вже може й померли від старості. А досвід досі не з'явився.
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0
0
Kondor (Веселе)
25.03.2025 в 23:13
Ігор Циганик получив нові інструкції
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2
0
Andrumas (Düsseldorf)
25.03.2025 в 23:08
Топовая сборная?! Они как бы 2 последних турнира провалили. Какой футбол в стране, такие и эксперты...
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1
0
avatar
okolegko (Київ)
25.03.2025 в 23:02
Так само цей покидьок відлизував у коломойського. Безпринципна істота
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3
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