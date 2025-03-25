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"Кривого слова сказать не могу", - Цыганык неожиданно заступился за Реброва
Эксперт считает, что такова сейчас объективная реальность
скриншот youtube
Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что не стоит делать трагедии от поражения
"Никакого кривого слова в сторону сборной Украины сказать не могу. Это объективная реальность сегодня. Кто бы что ни говорил. Нам показали наш уровень.
Что такое уровень? Проиграть в один мяч одной из топовых команд Европы в стыковых матчах. Причем проиграть в последнем тайме. Такое бывает. Это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
Нашим футболистам не хватило опыта. Если бы после Евро-2024 нам сказали, что основной парой центральных полузащитников будут Ярмолюк и Калюжный, 99% людей покрутили бы пальцем у виска.
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Мы формируем новую команду. Ничего плохого не произошло. Мы дали бой одной из лучших команд Европы. Без поражений нет побед", – сказал журналист.
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